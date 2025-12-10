2025年12月10日 16時30分 ネットサービス

「Twitter」の商標取り消しを求めて元Twitter弁護士が活動開始、新たなTwitterを作る青い鳥作戦の一環



Twitterの最初の知的財産担当顧問を務めていたスティーブン・コーツ氏が、Xは「Twitter」「Tweet」の使用を放棄しているとして、商標を取り消すよう特許商標庁に申し立てていることがわかりました。



Former Twitter Attorney Files for 'Twitter' Trademark, Challenges X Corp.’s Ownership - Gerben IP

https://www.gerbenlaw.com/blog/former-twitter-attorney-files-for-twitter-trademark-challenges-x-corp-s-ownership/



US startup seeks to reclaim Twitter trademarks 'abandoned' by Musk’s X | Reuters

https://www.reuters.com/technology/us-startup-seeks-reclaim-twitter-trademarks-abandoned-by-musks-x-2025-12-08/



コーツ氏は、イーロン・マスク氏がTwitterを買収してXと改称するよりも前に、Twitterの知的財産担当弁護士を務めていたとのこと。



Stephen Jadie Coates - COATES IP

https://www.coatesip.com/stephen-jadie-coates.html



訴えによると、コーツ氏は「twitter.new」というドメインを取得して新しいSNS「Twitter」を開始することを計画し、バージニア州で「Operation Bluebird」という会社を立ち上げたとのこと。



Twitter.new: The New Twitter Social Media Platform

https://www.twitter.new/





コーツ氏は、かつてTwitterが担っていた「公共の広場」の再構築を使命としていて、「壊れた状態」から「今回は信頼を伴って」復活させると約束しています。



しかし「Twitter」および「Tweet」の語はXが商標登録していて、Operation Bluebirdが商標出願したとしても却下されることが確実なため、Operation Bluebirdは特許商標庁に対し、Xの持つ「Twitter」「Tweet」の商標の取り消しを求めました。





Operation Bluebirdは、Xがリブランディングに伴って「Twitter」「Tweet」の使用を停止していることや、twitter.comからx.comへの最終統合を完了したのちtwitter.comの使用を再開しない意向を示していること、「Twitter」「Tweet」の語がプラットフォーム上の表記はもちろんマーケティングやPRから消されていることを挙げて、Xが商標を放棄した状態にあると主張しています。



商標に関する情報を発信している法律事務所GERBEN IPのジョシュ・ガーベン弁護士によると、アメリカの法律では、商標が商業目的で使用されていないとき、または所有者に使用再開の意図がないとき、商標は取り消される可能性があるとのこと。Xは、会社名・サービス名をともに「Twitter」から「X」へ変更したほか、Twitter時代に使用していた青い鳥のデザインなどもまったく使用しなくなっているため、Operation Bluebirdによる申し立ては認められる可能性が十分あるそうです。



Twitter本社の看板から「Twitter」の文字が撤去される、Twitterが青い鳥を捨てて「X」に名称を変更 - GIGAZINE





ただし、ブランド名が使われなくなったとしても、人々の心にイメージや評判が残っている場合は「residual goodwill(残留好意)」があると考えられるとのこと。商標が取り消されたとしても、Operation Bluebirdが「Twitter」や「Tweet」を使い始めた場合にXが商標権侵害で訴えることはあり得ると、ガーベン弁護士は指摘しています。



すでにOperation Bluebirdは取り消しを求める請願書を提出したため、Xは2025年2月上旬までに、請願書への回答を求められることになります。ガーベン弁護士は、今回の試みはXとイーロン・マスク氏がもはや使う気のないブランドを守るためにお金を投資するかどうかの試金石になると、興味を示しています。

