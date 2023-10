X(旧Twitter)が広告代理店・X Social Mediaに訴えられる

X Social Media is suing X, a social media company - The Verge https://www.theverge.com/2023/10/2/23900434/x-lawsuit-trademark-unfair-competition-elon-musk-twitter-florida アメリカのフロリダ州ウィンダミアに本拠地を置くX Social Mediaは、大規模な不法行為訴訟に重点を置いた広告代理店です。公式サイトの記載によると、X Social Mediaはメキシコ湾にある石油採掘施設「ディープウォーター・ホライズン」で起きた 原油流出事故 を受け、ジェイコブ・マルヘルベ氏とロザンナ・マルヘルベ氏が設立した企業です。 X Social Mediaがフロリダ種の連邦裁判所に提出した訴状によると、同社は2016年から「X Social Media」という名称を使用しており、商標も登録しているとのこと。X Social Mediaは潜在顧客にリーチするため、Facebook広告に4億ドル(約600億円)以上を投資してきたものの、TwitterがXに改名してから顧客が混乱し、同社の収益が減少していると主張しています。 訴状の中でX Social Mediaは、「短期間のうちにXはソーシャルメディアの影響力、マーケティングリソース、全国的な知名度を駆使し、自社の『X』マークに対する消費者の認識を支配してしまいました」と説明しました。

広告代理店のX Social Mediaが、自社の商標を侵害しているとしてSNS「X」の運営元であるXを 訴え ました。X Social Mediaはイーロン・マスク氏がTwitterを買収し Xに改名 したことで、消費者に混乱を引き起こしていると主張しています。 Elon Musk's X hit with trademark lawsuit from marketing agency | Reuters https://www.reuters.com/technology/elon-musks-x-hit-with-trademark-lawsuit-marketing-agency-2023-10-02/

2023年10月03日 11時37分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

