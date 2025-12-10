2025年12月10日 17時00分 試食

体温が上がる辛さと海鮮のうまみが詰まった明星の「でりかおんどる監修スンドゥブチゲ風ラーメン」試食レビュー



東京・新大久保の韓国料理店「でりかおんどる」が監修したカップ麺「明星 でりかおんどる監修 スンドゥブチゲ風ラーメン」が2025年12月8日に登場しました。しっかり辛くてしっかり海鮮の味わいが効いたカップラーメンになっているとのことなので、実際に味わってみました。



明星 でりかおんどる監修 スンドゥブチゲ風ラーメン | 明星食品

https://www.myojofoods.co.jp/products/items/13469



でりかおんどる監修スンドゥブチゲ風ラーメン新発売！ – でりかおんどる

https://delicaondoru.com/?p=5708



でりかおんどる監修スンドゥブチゲ風ラーメンのパッケージ。





包装から出したら、フタの上から調味油を取り外します。





原材料名は以下の通り。スープにはいかエキスやアサリエキス、魚醤が使われており、海鮮のうまみが詰まっています。





1食当たりのカロリーはめんとかやくだけで404kcal、スープまで飲み干すと442kcalです。





フタを開けると、豆腐やネギ、たまご、かまぼことたっぷりのかやくがありました。





沸騰したお湯を内側の線まで注ぎます。





フタの上で調味油を温めながら5分待ちます。





5分たったら、調味油を入れてしっかりかきまぜて完成。





まずはスンドゥブチゲ風のスープを味わってみます。一口目からぐっと体温が熱くなるような辛さが感じられ、後から海鮮のうまみが広がってきました。スンドゥブには店によってどろっとしたものもありますが、でりかおんどる監修スンドゥブチゲ風ラーメンのスープはさらっとした感じ。





続いて麺を食べてみます。スープの辛みとうまみが縮れ麺にしっかり絡みついていて、ずずっとすすると刺激的な味わいです。辛さの中にしっかりと海鮮のうまみを感じられる食べごたえのあるカップ麺で、汗だくになるほど体が熱くなりながら夢中で食べ進めてしまいました。





でりかおんどる監修スンドゥブチゲ風ラーメンは2025年12月8日から全国のコンビニやスーパーで販売しており、希望小売価格は税抜278円。Amazon.co.jpでは12個入りのセットを取り扱っており、税込3233円で購入できます。



Amazon.co.jp: 明星 でりかおんどる監修 スンドゥブチゲ風ラーメン[12個入、カップ麺、新大久保の韓国料理店、旨みを極めた海鮮だし旨辛スープ、間違いない、순두부찌개、98g] : 食品・飲料・お酒

