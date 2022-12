辛さより酸味強めでズルズルすすれる「東京純豆腐監修 純豆腐チゲラーメン」を食べてみた

・関連記事

おぼろ豆腐にスープがたっぷり染み込んだ「とろけるおぼろ豆腐 おとうふの旨だし豆乳スープ」など日清の新作カップスープ3種を食べてみた - GIGAZINE



ごはんと相性抜群の旨辛ダレが染みた「チゲ風旨辛牛肉とんかつ定食」を松のやで食べてきた - GIGAZINE



体があたたまるピリ辛チゲ鍋で1日分の野菜の半分がとれるやよい軒の「チゲ定食」など新メニュー3種を食べてみた - GIGAZINE



2022年12月05日 12時17分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.