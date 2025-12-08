2025年12月08日 14時00分 動画

「機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト」のファンメイドアニメがものすごいクオリティ



長谷川裕一氏の漫画「機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト」のファンアニメを、厨房ちゃうよさんがニコニコ動画とYouTubeで公開しました。CLIP STUDIO PAINTとAdobe After Effectsで制作され、総作画枚数は2514枚、製作期間は1年2カ月だそうです。







【手描き】クロスボーンガンダムゴースト【ファンアニメ】 - ニコニコ動画

<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/sm45704054">【手描き】クロスボーンガンダムゴースト【ファンアニメ】</a>



【手描き】クロスボーンガンダムゴースト【ファンアニメ】 - YouTube





ゴーストガンダム





ファントムライトを発動





ゴーストガンダムに登場するフォント・ボー。





作者である長谷川氏のタッチが再現されています。





モビルスーツ戦はスピーディーですさまじい迫力。





ゴーストガンダムとミダスの死闘も。





このファンアニメMVは、ニコニコ動画のアニメカテゴリで1位を獲得しています。





使用されている楽曲のタイトルは「ASTEROIDAL」で、クリエイターグループ・キネマ106によってこのファンアニメ用に書き下ろされたもの。



ASTEROIDAL ◇◆◇ キネマ106（クロスボーンガンダムゴーストファンアニメ書き下ろし楽曲フルバージョン） - YouTube





Xには制作を手伝ったスタッフもポストしており、中には線画なども公開されています。









なお、ファンアニメを監督した厨房ちゃうよさんは、過去にも機動戦士クロスボーンガンダムのOP風動画やFate/Grand Orderのコラボイベント告知CM風動画などを公開しており、どれも高いクオリティで制作されています。



【フルカラー】機動戦士クロスボーンガンダム OP風動画【手描き】 - ニコニコ動画

<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/sm20827676">【フルカラー】機動戦士クロスボーンガンダム OP風動画【手描き】</a>



【FGO】Fate/Grand Order☓ガンダムコラボイベントCM - ニコニコ動画

<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/sm32979168">【FGO】Fate/Grand Order☓ガンダムコラボイベントCM</a>



【FGO】Fate/Grand Order☓月姫コラボイベントCM - ニコニコ動画

<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/sm34888680">【FGO】Fate/Grand Order☓月姫コラボイベントCM</a>

