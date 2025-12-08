動画

「機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト」のファンメイドアニメがものすごいクオリティ


長谷川裕一氏の漫画「機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト」のファンアニメを、厨房ちゃうよさんがニコニコ動画とYouTubeで公開しました。CLIP STUDIO PAINTAdobe After Effectsで制作され、総作画枚数は2514枚、製作期間は1年2カ月だそうです。


【手描き】クロスボーンガンダムゴースト【ファンアニメ】 - ニコニコ動画


【手描き】クロスボーンガンダムゴースト【ファンアニメ】 - YouTube


ゴーストガンダム


ファントムライトを発動


ゴーストガンダムに登場するフォント・ボー。


作者である長谷川氏のタッチが再現されています。


モビルスーツ戦はスピーディーですさまじい迫力。


ゴーストガンダムとミダスの死闘も。


このファンアニメMVは、ニコニコ動画のアニメカテゴリで1位を獲得しています。


使用されている楽曲のタイトルは「ASTEROIDAL」で、クリエイターグループ・キネマ106によってこのファンアニメ用に書き下ろされたもの。

ASTEROIDAL ◇◆◇ キネマ106（クロスボーンガンダムゴーストファンアニメ書き下ろし楽曲フルバージョン） - YouTube


Xには制作を手伝ったスタッフもポストしており、中には線画なども公開されています。



なお、ファンアニメを監督した厨房ちゃうよさんは、過去にも機動戦士クロスボーンガンダムのOP風動画やFate/Grand Orderのコラボイベント告知CM風動画などを公開しており、どれも高いクオリティで制作されています。

【フルカラー】機動戦士クロスボーンガンダム　OP風動画【手描き】 - ニコニコ動画


【FGO】Fate/Grand Order☓ガンダムコラボイベントCM - ニコニコ動画


【FGO】Fate/Grand Order☓月姫コラボイベントCM - ニコニコ動画

