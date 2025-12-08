「機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト」のファンメイドアニメがものすごいクオリティ
長谷川裕一氏の漫画「機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト」のファンアニメを、厨房ちゃうよさんがニコニコ動画とYouTubeで公開しました。CLIP STUDIO PAINTとAdobe After Effectsで制作され、総作画枚数は2514枚、製作期間は1年2カ月だそうです。
【手描き】クロスボーンガンダムゴースト【ファンアニメ】を作成しました！— 厨房ちゃうよ (@tyuuboutyauyo) December 7, 2025
総作画枚数2514枚、制作期間1年2ヶ月
使用楽曲「ASTEROIDAL」
クロスボーンガンダムへの愛を詰め込みました pic.twitter.com/a4at3Sj2BL
【手描き】クロスボーンガンダムゴースト【ファンアニメ】 - ニコニコ動画
【手描き】クロスボーンガンダムゴースト【ファンアニメ】 - YouTube
ゴーストガンダム
ファントムライトを発動
ゴーストガンダムに登場するフォント・ボー。
作者である長谷川氏のタッチが再現されています。
モビルスーツ戦はスピーディーですさまじい迫力。
ゴーストガンダムとミダスの死闘も。
このファンアニメMVは、ニコニコ動画のアニメカテゴリで1位を獲得しています。
ニコニコ動画のアニメカテゴリ1位ありがとうございます！— 厨房ちゃうよ (@tyuuboutyauyo) December 7, 2025
コメントたくさん流れると喜ぶ古の原生ニコ厨なので、コメントもらえるとうれしいです pic.twitter.com/RraJp0xFCq
使用されている楽曲のタイトルは「ASTEROIDAL」で、クリエイターグループ・キネマ106によってこのファンアニメ用に書き下ろされたもの。
ASTEROIDAL ◇◆◇ キネマ106（クロスボーンガンダムゴーストファンアニメ書き下ろし楽曲フルバージョン） - YouTube
Xには制作を手伝ったスタッフもポストしており、中には線画なども公開されています。
こんな事もしてましたねぇ（今やれと言われても出来ないぞ pic.twitter.com/5JyiHu1IfL— ぐら～ぶ (@grevegass) December 7, 2025
実はワンカットだけ参加させて頂いてます— 日羽工業 (@Sidehiwinder) December 7, 2025
どこかわかるかな！？ https://t.co/hvCYjiS4Ii
なお、ファンアニメを監督した厨房ちゃうよさんは、過去にも機動戦士クロスボーンガンダムのOP風動画やFate/Grand Orderのコラボイベント告知CM風動画などを公開しており、どれも高いクオリティで制作されています。
【フルカラー】機動戦士クロスボーンガンダム OP風動画【手描き】 - ニコニコ動画
【FGO】Fate/Grand Order☓ガンダムコラボイベントCM - ニコニコ動画
【FGO】Fate/Grand Order☓月姫コラボイベントCM - ニコニコ動画
