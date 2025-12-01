2025年12月01日 19時00分 ウェブアプリ

ボヨヨンとバネが跳ねる動きをブラウザ上で実現した「Boing」が登場、ネットユーザーにより130万回以上ボヨヨン済み



バネの先っぽについたボールをいろんな方向に伸ばしたり倒したりして離すと、ボールが「ボヨヨン」と揺れまくる様子をブラウザ上で再現したのが「Boing」です。作者はGreg Sadetskyさんで、記事作成時点でネットユーザーにより130万回以上、ボヨヨンされています。



Boing

https://boing.greg.technology/





遊び方は簡単で、画面上の赤いボールをドラッグして好みの位置まで伸ばし、離すだけ。ボールがボヨヨンと跳ね回ります。





画面下部には自分がボールをボヨヨンした回数と世界中でボールがボヨヨンした総数が表示されています。また、「boing heatmap」をクリックするとヒートマップが表示され、「slomo」をクリックするとボールの動きがスローモーションになります。





ヒートマップがコレ。ユーザーがボールを離した位置を示しています。





実際に「Boing」でボールを跳ね回らせた動画が以下です。



ブラウザ上でバネがボヨヨンと跳ね回る様子を再現した「Boing」 - YouTube





GitHub上で「Boing」のソースコードが公開されています。



GitHub - gregsadetsky/boing

https://github.com/gregsadetsky/boing





なお、作者のSadetskyさんは自身のXアカウントでユーザーによるボヨヨン総数が100万回を突破したことを祝っていました。



the internet is a place where you can't get strangers to agree on much, but you can boing-snipe them into flicking a virtual spring 1M times.



thank you y'allhttps://t.co/MCpNzyn5k4 pic.twitter.com/I6gnjQ35u9 — Greg Technology (@technology_greg) November 30, 2025