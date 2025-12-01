ボヨヨンとバネが跳ねる動きをブラウザ上で実現した「Boing」が登場、ネットユーザーにより130万回以上ボヨヨン済み
バネの先っぽについたボールをいろんな方向に伸ばしたり倒したりして離すと、ボールが「ボヨヨン」と揺れまくる様子をブラウザ上で再現したのが「Boing」です。作者はGreg Sadetskyさんで、記事作成時点でネットユーザーにより130万回以上、ボヨヨンされています。
Boing
https://boing.greg.technology/
遊び方は簡単で、画面上の赤いボールをドラッグして好みの位置まで伸ばし、離すだけ。ボールがボヨヨンと跳ね回ります。
画面下部には自分がボールをボヨヨンした回数と世界中でボールがボヨヨンした総数が表示されています。また、「boing heatmap」をクリックするとヒートマップが表示され、「slomo」をクリックするとボールの動きがスローモーションになります。
ヒートマップがコレ。ユーザーがボールを離した位置を示しています。
実際に「Boing」でボールを跳ね回らせた動画が以下です。
ブラウザ上でバネがボヨヨンと跳ね回る様子を再現した「Boing」 - YouTube
GitHub上で「Boing」のソースコードが公開されています。
GitHub - gregsadetsky/boing
https://github.com/gregsadetsky/boing
なお、作者のSadetskyさんは自身のXアカウントでユーザーによるボヨヨン総数が100万回を突破したことを祝っていました。
the internet is a place where you can't get strangers to agree on much, but you can boing-snipe them into flicking a virtual spring 1M times.— Greg Technology (@technology_greg) November 30, 2025
thank you y'allhttps://t.co/MCpNzyn5k4 pic.twitter.com/I6gnjQ35u9
・関連記事
WebGL×Three.jsの組み合わせでウェブ上で美麗に動く3DCGの部屋を再現した「My Room in 3D」 - GIGAZINE
ドット絵の風景を眺めながらどこまでも続く線路上を旅する無料ブラウザゲーム「Cab Ride」プレイレビュー - GIGAZINE
ブラウザ上でカラフルな光の渦を自由に作って流体の動きを思う存分観察できる「WebGL Fluid Simulation」 - GIGAZINE
「WebGL 2」を自分のブラウザで実際に動かして確認できる「After The Flood」 - GIGAZINE
わずか1KBで音楽を演奏しつつブラウザ内で動く恐るべきJavaScriptメガデモ「BLCK4777」 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, ウェブアプリ, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article 'Boing', which realizes the bouncing mov….