ぶっ壊れやすいドライブはどれ？2025年第3四半期BackblazeのHDD故障率レポート公開
クラウドストレージサービスやデータバックアップサービスで大量のハードディスクドライブ(HDD)を運用するBackblazeは、四半期ごとに運用しているHDDおよびSSDの故障率をまとめた統計レポートを公開しています。そんな故障率レポートの最新版となる2025年第3四半期(2025年7月1日～9月30日)レポートが公開されました。同期における管理対象となったHDDの台数は33万2915台で、このうち起動ドライブとして使用されたのが3970台、データドライブとして使用されたのが32万8348台です。
Backblaze Drive Stats for Q3 2025
https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q3-2025/
2025年第3四半期の故障レポートで統計対象となったHDDの内訳が以下。統計対象となったのはデータドライブとして使用された32万8348台で、このうち故障したのは1250台、累計稼働日数は2943万1703日です。運用しているドライブのメーカー別の割合はHGSTが8.31％、Seagateが34.08％、東芝が33.69％、Western Digital(WDC)が23.92％でした。
2025年第3四半期におけるHDDの故障率(AFR)は1.55％です。なお、2024年のAFRは1.57％で、BackblazeがHDDの故障率に関する統計を取り始めた2013年1月以降のデータをすべてまとめた場合のAFRは1.31％となっています。
2025年第3四半期にデータドライブとして運用された32万8348台のHDDのうち、2025年7月1日時点で運用数が100台、累計稼働日数が1万日を超えているHDDのAFRをまとめた表が以下です。
|メーカー
|モデル名
|容量(TB)
|運用数
|平均運用時間(月)
|累計稼働日数
|故障台数
|故障率(AFR)
|HGST
|HMS5C4040BLE640
|4
|187
|100.24
|17194
|0
|0%
|HGST
|HUH728080ALE600
|8
|1079
|87.41
|98985
|6
|2.21%
|HGST
|HUH721212ALE600
|12
|2615
|69.57
|239677
|9
|1.37%
|HGST
|HUH721212ALE604
|12
|13417
|50.60
|1227006
|65
|1.93%
|HGST
|HUH721212ALN604
|12
|9985
|74.97
|912361
|109
|4.36%
|Seagate
|ST8000DM002
|8
|8987
|106.89
|824787
|27
|1.19%
|Seagate
|ST8000NM000A
|8
|247
|32.05
|22724
|0
|0%
|Seagate
|ST8000NM0055
|8
|13351
|95.55
|1224440
|53
|1.58%
|Seagate
|ST10000NM0086
|10
|1018
|92.35
|91650
|20
|7.97%
|Seagate
|ST12000NM0007
|12
|1005
|69.87
|91835
|13
|5.17%
|Seagate
|ST12000NM0008
|12
|18902
|64.73
|1728706
|132
|2.79%
|Seagate
|ST12000NM000J
|12
|1019
|14.12
|91723
|2
|0.80%
|Seagate
|ST12000NM001G
|12
|13277
|54.78
|1219082
|31
|0.93%
|Seagate
|ST14000NM000J
|14
|392
|11.85
|31852
|4
|4.58%
|Seagate
|ST14000NM001G
|14
|10596
|54.28
|972882
|38
|1.42%
|Seagate
|ST14000NM0138
|14
|1286
|56.57
|117131
|22
|6.86%
|Seagate
|ST16000NM001G
|16
|34128
|35.98
|3125133
|57
|0.67%
|Seagate
|ST16000NM002J
|16
|463
|33.06
|42581
|0
|0%
|Seagate
|ST24000NM002H
|24
|7245
|5.81
|601539
|46
|2.79%
|東芝
|MG07ACA14TA
|14
|37463
|58.20
|3440051
|116
|1.23%
|東芝
|MG07ACA14TEY
|14
|970
|35.12
|85530
|8
|3.41%
|東芝
|MG08ACA16TA
|16
|40184
|24.83
|3686376
|85
|0.84%
|東芝
|MG08ACA16TE
|16
|6177
|43.84
|553332
|16
|1.06%
|東芝
|MG08ACA16TEY
|16
|5145
|44.61
|462943
|215
|16.95%
|東芝
|MG09ACA16TE
|16
|244
|4.86
|17852
|0
|0%
|東芝
|MG10ACA20TE
|20
|18023
|7.08
|1416127
|21
|0.54%
|東芝
|MG11ACA24TE
|24
|2400
|0.33
|24148
|0
|0%
|WDC
|WUH721414ALE6L4
|14
|8663
|55.33
|794781
|20
|0.92%
|WDC
|WUH721816ALE6L0
|16
|3008
|44.46
|274775
|20
|2.66%
|WDC
|WUH721816ALE6L4
|16
|26601
|29.05
|2439009
|65
|0.97%
|WDC
|WUH722222ALE6L4
|22
|40271
|11.84
|3555491
|50
|0.51%
2025年第3四半期における運用HDDのうち、故障しなかったモデルは「HMS5C4040BLE640」「ST8000NM000A」「MG09ACA16TE」「MG11ACA24TE」の4つ。
一方、特に故障率が高かったのが「ST10000NM0086」(7.97％)、「ST14000NM0138」(6.86％)、「MG08ACA16TEY」(16.95％)の3つでした。
以下は2025年第3四半期時点で運用数が500台以上、累計稼働日数が10万日以上のHDDの故障率をまとめた表。
|メーカー
|モデル名
|容量(TB)
|運用数
|平均運用時間(月)
|累計稼働日数
|故障台数
|故障率(AFR)
|HGST
|HMS5C4040ALE640
|4
|8723
|63.3
|16789193
|260
|0.57%
|HGST
|HMS5C4040BLE640
|4
|16349
|82.8
|41156102
|448
|0.40%
|HGST
|HUH728080ALE600
|8
|1218
|82.8
|3069331
|98
|1.17%
|HGST
|HUH721212ALE600
|12
|2696
|68.8
|5641318
|92
|0.60%
|HGST
|HUH721212ALE604
|12
|14331
|49.6
|21613689
|943
|1.59%
|HGST
|HUH721212ALN604
|12
|11438
|72.3
|25143580
|1507
|2.19%
|Seagate
|ST8000NM002
|8
|10320
|100.9
|31658329
|1317
|1.52%
|Seagate
|ST8000NM0055
|8
|15680
|89.6
|42736967
|2309
|1.97%
|Seagate
|ST10000NM0086
|10
|1304
|85.5
|3389398
|282
|3.04%
|Seagate
|ST12000NM0007
|12
|38843
|31.4
|37147796
|2277
|2.24%
|Seagate
|ST12000NM0008
|12
|21037
|61.9
|39632553
|2225
|2.05%
|Seagate
|ST12000NM000J
|12
|1043
|13.9
|439834
|20
|1.66%
|Seagate
|ST12000NM001G
|12
|13875
|53.8
|22706268
|615
|0.99%
|Seagate
|ST14000NM001G
|14
|11268
|52.8
|18113014
|701
|1.41%
|Seagate
|ST14000NM0138
|14
|1690
|49.4
|2540557
|413
|5.93%
|Seagate
|ST16000NM001G
|16
|34936
|35.6
|37817926
|741
|0.72%
|Seagate
|ST24000NM002H
|24
|7281
|5.8
|1282596
|81
|2.31%
|東芝
|MG07ACA14TA
|14
|39387
|57
|68245826
|1,944
|1.04%
|東芝
|MG07ACA14TEY
|14
|1015
|34.2
|1057345
|47
|1.62%
|東芝
|MG08ACA16TA
|16
|41044
|24.6
|30687263
|943
|1.12%
|東芝
|MG08ACA16TE
|16
|6459
|42.9
|8422214
|295
|1.28%
|東芝
|MG08ACA16TEY
|16
|5349
|44
|7151157
|442
|2.26%
|東芝
|MG10ACA20TE
|20
|18069
|7.1
|3885513
|67
|0.63%
|WDC
|WUH721414ALE6L4
|14
|8859
|54.8
|14772985
|218
|0.52%
|WDC
|WUH721816ALE6L0
|16
|3078
|44.2
|4123025
|98
|0.87%
|WDC
|WUH721816ALE6L4
|16
|26870
|28.9
|23614641
|285
|0.44%
|WDC
|WUH722222ALE6L4
|22
|40521
|11.8
|14533863
|293
|0.74%
全体平均のAFRは1.31％で、これを上回るAFRを記録しているのが「HUH721212ALE604」(1.59％)「HUH721212ALN604」(2.19％)「ST8000NM002」(1.52％)「ST8000NM0055」(1.97％)「ST10000NM0086」(3.04％)「ST12000NM0007」(2.24％)「ST12000NM0008」(2.05％)「ST12000NM000J」(1.66％)「ST14000NM001G」(1.41％)「ST14000NM0138」(5.93％)「ST24000NM002H」(2.31％)「MG07ACA14TEY」(1.62％)「MG08ACA16TEY」(2.26％)の13モデルでした。
