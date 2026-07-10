2026年07月10日 21時00分 ハードウェア

34万台超のHDDを運用するBackblazeが2026年第1四半期HDD故障率レポートを公開、壊れやすいHDDはどれ？



クラウドストレージサービスプロバイダーのBackblazeは、自社のデータセンターでHGST・Seagate・東芝・WDCといったメーカーの合計34万台を超えるHDDを運用しています。そんなBackblazeが、2026年第1四半期版のHDD故障率レポートを公開しました。



Backblaze Drive Stats for Q1 2026

https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q1-2026/



Backblazeは2026年第1四半期末の時点で、データ保存に使用されている合計34万5662台のHDDを監視していました。今回は、3月31日の時点で運用台数が100台を超えており、合計運用日数が1万日を超えたモデルについて、第1四半期(2026年1月1日～3月31日)の故障率が公開されました。



以下がBackblazeが公開した2026年第1四半期のHDD故障率レポートです。



メーカー モデル サイズ(TB) 運用台数 平均運用期間(月) 合計運用日数 故障数 年間平均故障率(％) HGST HUH728080ALE600 8 1026 87.8 3252052 125 1.4 HGST HUH721212ALE600 12 2608 74.5 6115413 104 0.62 HGST HUH721212ALE604 12 13277 55 24018962 1114 1.69 HGST HUH721212ALN604 12 9780 77.4 26914795 1678 2.28 Seagate ST8000DM002 8 8910 105.5 33115836 1380 1.52 Seagate ST8000NM0055 8 13232 94.6 45131414 2404 1.94 Seagate ST10000NM0086 10 981 89.9 3566716 306 3.13 Seagate ST12000NM0007 12 983 31.6 37325724 2297 2.25 Seagate ST12000NM0008 12 18650 67.2 43012820 2466 2.09 Seagate ST12000NM000J 12 1087 18.6 632857 22 1.27 Seagate ST12000NM001G 12 13216 59.5 25106715 679 0.99 Seagate ST14000NM001G 14 10519 58.4 20025909 756 1.38 Seagate ST14000NM0138 14 1251 53.8 2767654 438 5.78 Seagate ST16000NM001G 16 34729 40.7 44065062 820 0.68 Seagate ST24000NM002H 24 9605 9.3 2779100 220 2.89 東芝 MG07ACA14TA 14 37263 62.6 75018084 2114 1.03 東芝 MG07ACA14TEY 14 996 38.4 1235801 58 1.71 東芝 MG08ACA16TA 16 40036 30.4 37906446 1113 1.07 東芝 MG08ACA16TE 16 6264 47.6 9544691 325 1.24 東芝 MG08ACA16TEY 16 4885 49.4 8035780 519 2.36 東芝 MG09ACA16TE 16 506 6.5 101383 4 1.44 東芝 MG10ACA20TE 20 20451 11.5 7206903 137 0.69 東芝 MG11ACA24TE 24 7203 4 869474 10 0.42 WDC WUH721414ALE6L4 14 8640 60.6 16344031 231 0.52 WDC WUH721816ALE6L0 16 2994 50 4665417 133 1.04 WDC WUH721816ALE6L4 16 26801 34.4 28463214 394 0.51 WDC WUH722222ALE6L4 22 45638 16.1 22472050 360 0.58 WDC WUH722626ALE6L4 26 3604 2.5 274161 5 0.67



2026年第1四半期のHDDの合計運用日数は5億2996万8464日で、故障した台数は2万212台。年間平均故障率は1.39％でした。



四半期ごとの平均故障率の推移を示したグラフは以下。2026年第1四半期は前四半期より増加したものの、前年同期比は下回っています。





近年のBackblazeは大容量HDDへの切り替えを進めており、2026年第1四半期に1万220台のドライブを導入し、そのうち9404台は20TB以上だったとのこと。これらの比較的新しいドライブは、年間平均故障率が0.85％と良好な数字を維持しているそうです。



また、2026年第1四半期の故障がゼロだったモデルはHGSTのHMS5C4040BLE640(4TB)とHUH728080ALE600(8TB)、そしてSeagateのST16000NM002J(16TB)でした。1台しか故障しなかったモデルはSeagateのST8000NM000A(8TB)・ST12000NM000J(12TB)・ST14000NM000J(14TB)・ST16000NM000J(16TB)、そして東芝のMG09ACA16TE(16TB)でした。



2026年第1四半期末までにドライブ数500台以上かつ運用日数10万日以上のドライブを対象とした「生涯故障率」は以下の通り。全体の年間平均故障率は1.24％となっていました。

