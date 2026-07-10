34万台超のHDDを運用するBackblazeが2026年第1四半期HDD故障率レポートを公開、壊れやすいHDDはどれ？
クラウドストレージサービスプロバイダーのBackblazeは、自社のデータセンターでHGST・Seagate・東芝・WDCといったメーカーの合計34万台を超えるHDDを運用しています。そんなBackblazeが、2026年第1四半期版のHDD故障率レポートを公開しました。
Backblaze Drive Stats for Q1 2026
https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q1-2026/
Backblazeは2026年第1四半期末の時点で、データ保存に使用されている合計34万5662台のHDDを監視していました。今回は、3月31日の時点で運用台数が100台を超えており、合計運用日数が1万日を超えたモデルについて、第1四半期(2026年1月1日～3月31日)の故障率が公開されました。
以下がBackblazeが公開した2026年第1四半期のHDD故障率レポートです。
|メーカー
|モデル
|サイズ(TB)
|運用台数
|平均運用期間(月)
|合計運用日数
|故障数
|年間平均故障率(％)
|HGST
|HUH728080ALE600
|8
|1026
|87.8
|3252052
|125
|1.4
|HGST
|HUH721212ALE600
|12
|2608
|74.5
|6115413
|104
|0.62
|HGST
|HUH721212ALE604
|12
|13277
|55
|24018962
|1114
|1.69
|HGST
|HUH721212ALN604
|12
|9780
|77.4
|26914795
|1678
|2.28
|Seagate
|ST8000DM002
|8
|8910
|105.5
|33115836
|1380
|1.52
|Seagate
|ST8000NM0055
|8
|13232
|94.6
|45131414
|2404
|1.94
|Seagate
|ST10000NM0086
|10
|981
|89.9
|3566716
|306
|3.13
|Seagate
|ST12000NM0007
|12
|983
|31.6
|37325724
|2297
|2.25
|Seagate
|ST12000NM0008
|12
|18650
|67.2
|43012820
|2466
|2.09
|Seagate
|ST12000NM000J
|12
|1087
|18.6
|632857
|22
|1.27
|Seagate
|ST12000NM001G
|12
|13216
|59.5
|25106715
|679
|0.99
|Seagate
|ST14000NM001G
|14
|10519
|58.4
|20025909
|756
|1.38
|Seagate
|ST14000NM0138
|14
|1251
|53.8
|2767654
|438
|5.78
|Seagate
|ST16000NM001G
|16
|34729
|40.7
|44065062
|820
|0.68
|Seagate
|ST24000NM002H
|24
|9605
|9.3
|2779100
|220
|2.89
|東芝
|MG07ACA14TA
|14
|37263
|62.6
|75018084
|2114
|1.03
|東芝
|MG07ACA14TEY
|14
|996
|38.4
|1235801
|58
|1.71
|東芝
|MG08ACA16TA
|16
|40036
|30.4
|37906446
|1113
|1.07
|東芝
|MG08ACA16TE
|16
|6264
|47.6
|9544691
|325
|1.24
|東芝
|MG08ACA16TEY
|16
|4885
|49.4
|8035780
|519
|2.36
|東芝
|MG09ACA16TE
|16
|506
|6.5
|101383
|4
|1.44
|東芝
|MG10ACA20TE
|20
|20451
|11.5
|7206903
|137
|0.69
|東芝
|MG11ACA24TE
|24
|7203
|4
|869474
|10
|0.42
|WDC
|WUH721414ALE6L4
|14
|8640
|60.6
|16344031
|231
|0.52
|WDC
|WUH721816ALE6L0
|16
|2994
|50
|4665417
|133
|1.04
|WDC
|WUH721816ALE6L4
|16
|26801
|34.4
|28463214
|394
|0.51
|WDC
|WUH722222ALE6L4
|22
|45638
|16.1
|22472050
|360
|0.58
|WDC
|WUH722626ALE6L4
|26
|3604
|2.5
|274161
|5
|0.67
2026年第1四半期のHDDの合計運用日数は5億2996万8464日で、故障した台数は2万212台。年間平均故障率は1.39％でした。
四半期ごとの平均故障率の推移を示したグラフは以下。2026年第1四半期は前四半期より増加したものの、前年同期比は下回っています。
近年のBackblazeは大容量HDDへの切り替えを進めており、2026年第1四半期に1万220台のドライブを導入し、そのうち9404台は20TB以上だったとのこと。これらの比較的新しいドライブは、年間平均故障率が0.85％と良好な数字を維持しているそうです。
また、2026年第1四半期の故障がゼロだったモデルはHGSTのHMS5C4040BLE640(4TB)とHUH728080ALE600(8TB)、そしてSeagateのST16000NM002J(16TB)でした。1台しか故障しなかったモデルはSeagateのST8000NM000A(8TB)・ST12000NM000J(12TB)・ST14000NM000J(14TB)・ST16000NM000J(16TB)、そして東芝のMG09ACA16TE(16TB)でした。
2026年第1四半期末までにドライブ数500台以上かつ運用日数10万日以上のドライブを対象とした「生涯故障率」は以下の通り。全体の年間平均故障率は1.24％となっていました。
|メーカー
|モデル
|サイズ(TB)
|運用台数
|平均運用期間(月)
|合計運用日数
|故障数
|年間平均故障率(％)
|HGST
|HMS5C4040BLE640
|4
|186
|106.1
|15858
|0
|0
|HGST
|HUH728080ALE600
|8
|1026
|93
|86921
|0
|0
|HGST
|HUH721212ALE600
|12
|2608
|75.4
|234350
|8
|1.25
|HGST
|HUH721212ALE604
|12
|13277
|56.5
|1183774
|86
|2.65
|HGST
|HUH721212ALN604
|12
|9780
|80.9
|870252
|95
|3.98
|Seagate
|ST8000DM002
|8
|8910
|112.3
|639473
|25
|1.43
|Seagate
|ST8000NM000A
|8
|247
|37.9
|21552
|1
|1.69
|Seagate
|ST8000NM0055
|8
|13232
|101.5
|1176619
|39
|1.21
|Seagate
|ST10000NM0086
|10
|981
|98.3
|86667
|11
|4.63
|Seagate
|ST12000NM0007
|12
|983
|75.8
|87389
|11
|4.59
|Seagate
|ST12000NM0008
|12
|18650
|70.7
|1664558
|129
|2.83
|Seagate
|ST12000NM000J
|12
|1087
|19
|96887
|1
|0.38
|Seagate
|ST12000NM001G
|12
|13216
|60.7
|1185545
|33
|1.02
|Seagate
|ST14000NM000J
|14
|433
|16.2
|37258
|1
|0.98
|Seagate
|ST14000NM001G
|14
|10519
|60.3
|944400
|21
|0.81
|Seagate
|ST14000NM0138
|14
|1251
|62.6
|111709
|15
|4.9
|Seagate
|ST16000NM000J
|16
|129
|17
|10117
|1
|3.61
|Seagate
|ST16000NM001G
|16
|34729
|41.2
|3098105
|44
|0.52
|Seagate
|ST16000NM002J
|16
|466
|38.8
|41931
|0
|0
|Seagate
|ST24000NM002H
|24
|9605
|9.3
|820090
|74
|3.29
|東芝
|MG07ACA14TA
|14
|37263
|64.1
|3343724
|94
|1.03
|東芝
|MG07ACA14TEY
|14
|996
|39.8
|88602
|5
|2.06
|東芝
|MG08ACA16TA
|16
|40036
|30.7
|3548250
|102
|1.05
|東芝
|MG08ACA16TE
|16
|6264
|48.9
|553878
|21
|1.38
|東芝
|MG08ACA16TEY
|16
|4885
|50.5
|435063
|26
|2.18
|東芝
|MG09ACA16TE
|16
|506
|6.6
|36988
|1
|0.99
|東芝
|MG10ACA20TE
|20
|20451
|11.6
|1665263
|42
|0.92
|東芝
|MG11ACA24TE
|24
|7203
|4
|495387
|3
|0.22
|WDC
|WUH721414ALE6L4
|14
|8640
|61.3
|776557
|7
|0.33
|WDC
|WUH721816ALE6L0
|16
|2994
|50.4
|267868
|24
|3.27
|WDC
|WUH721816ALE6L4
|16
|26801
|34.6
|2402732
|64
|0.97
|WDC
|WUH722222ALE6L4
|22
|45638
|16.1
|3992942
|42
|0.38
|WDC
|WUH722626ALE6L4
|26
|3604
|2.5
|182471
|4
|0.8
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in ハードウェア, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Backblaze, which operates over 340,000 H….