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34万台超のHDDを運用するBackblazeが2026年第1四半期HDD故障率レポートを公開、壊れやすいHDDはどれ？


クラウドストレージサービスプロバイダーのBackblazeは、自社のデータセンターでHGSTSeagate東芝WDCといったメーカーの合計34万台を超えるHDDを運用しています。そんなBackblazeが、2026年第1四半期版のHDD故障率レポートを公開しました。

Backblaze Drive Stats for Q1 2026
https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q1-2026/

Backblazeは2026年第1四半期末の時点で、データ保存に使用されている合計34万5662台のHDDを監視していました。今回は、3月31日の時点で運用台数が100台を超えており、合計運用日数が1万日を超えたモデルについて、第1四半期(2026年1月1日～3月31日)の故障率が公開されました。

以下がBackblazeが公開した2026年第1四半期のHDD故障率レポートです。

メーカーモデルサイズ(TB)運用台数平均運用期間(月)合計運用日数故障数年間平均故障率(％)
HGSTHUH728080ALE6008102687.832520521251.4
HGSTHUH721212ALE60012260874.561154131040.62
HGSTHUH721212ALE6041213277552401896211141.69
HGSTHUH721212ALN60412978077.42691479516782.28
SeagateST8000DM00288910105.53311583613801.52
SeagateST8000NM005581323294.64513141424041.94
SeagateST10000NM00861098189.935667163063.13
SeagateST12000NM00071298331.63732572422972.25
SeagateST12000NM0008121865067.24301282024662.09
SeagateST12000NM000J12108718.6632857221.27
SeagateST12000NM001G121321659.5251067156790.99
SeagateST14000NM001G141051958.4200259097561.38
SeagateST14000NM013814125153.827676544385.78
SeagateST16000NM001G163472940.7440650628200.68
SeagateST24000NM002H2496059.327791002202.89
東芝MG07ACA14TA143726362.67501808421141.03
東芝MG07ACA14TEY1499638.41235801581.71
東芝MG08ACA16TA164003630.43790644611131.07
東芝MG08ACA16TE16626447.695446913251.24
東芝MG08ACA16TEY16488549.480357805192.36
東芝MG09ACA16TE165066.510138341.44
東芝MG10ACA20TE202045111.572069031370.69
東芝MG11ACA24TE2472034869474100.42
WDCWUH721414ALE6L414864060.6163440312310.52
WDCWUH721816ALE6L01629945046654171331.04
WDCWUH721816ALE6L4162680134.4284632143940.51
WDCWUH722222ALE6L4224563816.1224720503600.58
WDCWUH722626ALE6L42636042.527416150.67


2026年第1四半期のHDDの合計運用日数は5億2996万8464日で、故障した台数は2万212台。年間平均故障率は1.39％でした。

四半期ごとの平均故障率の推移を示したグラフは以下。2026年第1四半期は前四半期より増加したものの、前年同期比は下回っています。


近年のBackblazeは大容量HDDへの切り替えを進めており、2026年第1四半期に1万220台のドライブを導入し、そのうち9404台は20TB以上だったとのこと。これらの比較的新しいドライブは、年間平均故障率が0.85％と良好な数字を維持しているそうです。

また、2026年第1四半期の故障がゼロだったモデルはHGSTのHMS5C4040BLE640(4TB)とHUH728080ALE600(8TB)、そしてSeagateのST16000NM002J(16TB)でした。1台しか故障しなかったモデルはSeagateのST8000NM000A(8TB)・ST12000NM000J(12TB)・ST14000NM000J(14TB)・ST16000NM000J(16TB)、そして東芝のMG09ACA16TE(16TB)でした。

2026年第1四半期末までにドライブ数500台以上かつ運用日数10万日以上のドライブを対象とした「生涯故障率」は以下の通り。全体の年間平均故障率は1.24％となっていました。

メーカーモデルサイズ(TB)運用台数平均運用期間(月)合計運用日数故障数年間平均故障率(％)
HGSTHMS5C4040BLE6404186106.11585800
HGSTHUH728080ALE60081026938692100
HGSTHUH721212ALE60012260875.423435081.25
HGSTHUH721212ALE604121327756.51183774862.65
HGSTHUH721212ALN60412978080.9870252953.98
SeagateST8000DM00288910112.3639473251.43
SeagateST8000NM000A824737.92155211.69
SeagateST8000NM0055813232101.51176619391.21
SeagateST10000NM00861098198.386667114.63
SeagateST12000NM00071298375.887389114.59
SeagateST12000NM0008121865070.716645581292.83
SeagateST12000NM000J121087199688710.38
SeagateST12000NM001G121321660.71185545331.02
SeagateST14000NM000J1443316.23725810.98
SeagateST14000NM001G141051960.3944400210.81
SeagateST14000NM013814125162.6111709154.9
SeagateST16000NM000J16129171011713.61
SeagateST16000NM001G163472941.23098105440.52
SeagateST16000NM002J1646638.84193100
SeagateST24000NM002H2496059.3820090743.29
東芝MG07ACA14TA143726364.13343724941.03
東芝MG07ACA14TEY1499639.88860252.06
東芝MG08ACA16TA164003630.735482501021.05
東芝MG08ACA16TE16626448.9553878211.38
東芝MG08ACA16TEY16488550.5435063262.18
東芝MG09ACA16TE165066.63698810.99
東芝MG10ACA20TE202045111.61665263420.92
東芝MG11ACA24TE247203449538730.22
WDCWUH721414ALE6L414864061.377655770.33
WDCWUH721816ALE6L016299450.4267868243.27
WDCWUH721816ALE6L4162680134.62402732640.97
WDCWUH722222ALE6L4224563816.13992942420.38
WDCWUH722626ALE6L42636042.518247140.8

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in ハードウェア, Posted by log1h_ik

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