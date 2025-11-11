取材

大阪のAmazon倉庫で火災が発生


大阪府茨木市にあるAmazonの倉庫「茨木フルフィルメントセンター」で火災が発生しました。

現場は〒567-0026 大阪府茨木市松下町にある茨木フルフィルメントセンターです。


現場に到着。消防車や救急車のサイレンが鳴り響いています。


通気孔から煙が出ています。


黒い煙。


以下の動画を再生すると煙の勢いが分かります。

大阪のAmazon倉庫「茨木フルフィルメントセンター」で火災が発生 - YouTube


現場には多数の緊急車両が到着していました。



なお、火災が発生した茨木フルフィルメントセンターは2018年に開業したAmazonの物流拠点です。開業当時の内部の様子は以下の記事で確認可能です。

日本の物流を支配するAmazonの最先端ロボット「Amazon Robotics」が導入されたアマゾン茨木フルフィルメントセンター潜入レポート - GIGAZINE


3階と4階が大型倉庫となっていて、大量のロボットが荷物を運んでいます。

Amazonの棚をまるごと背負って運ぶ自律走行ロボットを巨大物流システム「Amazon Robotics」の現場で見てきました - GIGAZINE

