地球の周囲を漂うスペースデブリを加速度的に増加させる「ケスラーシンドローム」とは？
人工衛星やロケットの破片が宇宙空間を漂う「スペースデブリ」は、運用中の人工衛星や宇宙ステーションなどに衝突する事故が発生するなど、大きな事故につながる懸念があります。そんなスペースデブリの問題と危険性、現在行われている対策などについて、教育系YouTubeチャンネルのTED-Edがムービーにまとめています。
宇宙開発が始まって以来数十年間、宇宙飛行士が活動中に紛失した工具、ロケットの使用済み燃料タンク、活動を停止したり壊れたりした人工衛星など、無数のスペースデブリが宇宙空間に放たれてきました。 地球の周りには機能していない人工衛星が2600基、モニターよりも大きなオブジェクトが1万個、りんごよりも大きなオブジェクトが2万個、ビー玉サイズのオブジェクトは50万個、追跡不能なほどに小さなオブジェクトは1億個も存在すると言われており、将来の宇宙探索を阻害するほどの危険性があると懸念されています。
スペースデブリのほとんどは大気圏で燃え尽きるため、地球上に落下してくることはありません。それでも、人工衛星の破片が燃え尽きずに地球に落下してくる事故はしばしば発生しており、スペースデブリの数が無数に増えるほど、その危険性は高まっていきます。
