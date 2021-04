宇宙空間を漂う「スペースデブリ」を回収する方法はあるのか？

地球の周囲には、人工衛星やロケットの破片である「 スペースデブリ 」が 無数に漂っています 。そんなスペースデブリが人工衛星に衝突することで 地球での暮らしに大きな影響が出る 可能性が指摘されており、スペースデブリを除去するために 銛(もり)を用いる方法 や レーザーキャノンを用いる方法 などが検討されています。しかし、科学系メディアの Scientific American は「スペースデブリの除去は、スムーズに進んでいない」として、地球の周囲を漂うスペースデブリの現状を解説しています。 Space Junk Removal Is Not Going Smoothly - Scientific American https://www.scientificamerican.com/article/space-junk-removal-is-not-going-smoothly/

2021年04月17日 19時30分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

