ガジェットの大きさを視覚的にわかりやすく比較するサイト「ComparisonTables」


スマートフォンやゲーム機のサイズを公式のスペック表で見ても、実際にどれくらいの大きさなのかを把握するのは少し難しく、やはり実物を見なければ分からないことも多いです。「ComparisonTables」を使えば、ブラウザ上でいろんなガジェットの大きさを見比べることができて便利です。

Size Comparison Tool - ComparisonTables
https://comparisontabl.es/size-comparison/

上記のサイトにアクセスしたら、まずは「Select products:」と書かれた欄をクリックして比較したい物をリストから選びます。


A4の紙、さまざまなサイズのディスプレイ、クレジットカード、人間、ライター、バナナ、コインといった身の回りにあるものから、記事作成時点で最新のiPhone 17を含むiPhoneシリーズ、Pixel、Galaxy、Nothingといったスマートフォン類、Kindleなどの電子書籍端末、Nintendo SwitchやPlayStation 5といったゲーム機、スピーカーやサウンドバーなど、比較できる物は多数ラインナップされています。


比較したい物を選んだら「Compare!」をクリック。


下の画面に画像が表示されます。


画像をドラッグすれば自由に動かせます。


回転して他と比べることも可能。


画像の下をよく見ると公称サイズも記載されているので、実物はどれくらいの大きさなのかが検索しなくても分かります。


用意されたチェックボックスにチェックを入れれば大きさ以外の情報も表示できます。「Weight metric」は重量、「Release date」はリリース日、「MSRP」はメーカー希望小売価格を指します。


「Line-up by:」と書かれた場所から、「Height(高さ)」と「Release(リリース日)」で並び順を変更することもできます。


ダウンロードアイコンをクリックすると、そのときの画面のスクリーンショットをダウンロードできます。


一部の製品にはショッピングリンクが付いていて、クリックするとショップのリンクを開くことが可能。


「iPhone 17 Pro Max」だと「Apple」と「Amazon」のリンクが付いていました。


「Apple」はAppleのiPhone 17 Pro Max公式サイトに、「Amazon」はAmazon.co.jpで「iPhone 17 Pro Max」を検索したページに飛ばされました。

Amazon.co.jp : iphone 17 pro max
https://www.amazon.co.jp/s?k=iphone+17+pro+max&geniuslink=true

