試食

ビーフと香味野菜の風味が濃厚なエースコックの「パスタdeモッチッチ ボロネーゼ風」試食レビュー


2025年9月22日(月)、エースコックから「パスタdeモッチッチ ボロネーゼ風」が新発売されます。もちもち食感が特徴のカップ麺シリーズ「モッチッチ」の新フレーバーで、ビーフのうまみに香味野菜やトマトを利かせた点が特徴とのこと。エースコックから提供してもらったので実際に食べてみました。

パスタdeモッチッチ　カルボナーラ風／ボロネーゼ風　2025/9/22　リニューアル・新発売 | エースコック株式会社
https://www.acecook.co.jp/news/003147/

これが「パスタdeモッチッチ ボロネーゼ風」。


原材料はトマトパウダーやビーフ調味料など。かやくに鶏・豚味付肉そぼろと玉ねぎが使われています。


カロリーは1食当たり428kcalです。


調理のため、まずはフタを開けて袋を2つ取り出します。


お湯を入れ、5分待機。


5分後、湯切り口を開けてお湯を捨てます。


フタを全部開け、香味油を投入。


よくほぐして麺に絡ませます。


続いて仕上げシーズニングを振りかけます。


よく混ぜたら完成です。


全体的にビーフソース味がベースで、ほんのりトマトの味もするような感じ。カップ麺にありがちな塩辛さや舌を刺激するような酸味はなく、食べやすいです。ビーフと香味野菜の香りが濃厚なのも特徴的。麺はその名の通りモッチモチで、水を吸ったようなぶよぶよした感じではなくしっかりと噛み応えがありました。


「パスタdeモッチッチ ボロネーゼ風」の価格は税抜256円です。

Amazon.co.jpでは、12個入りが税込3318円(1個あたり276円)で予約販売されています。

Amazon.co.jp: エースコック パスタDEモッチッチ ボロネーゼ風 95g ×12個 : 食品・飲料・お酒

