魚介のうまみがBBQ風スパイスで際立つ「日清焼そばU.F.O. 濃い濃いシーフードBBQ風焼そば」など日清の夏限定「焼そばU.F.O.」と「どん兵衛」を食べてみた

・関連記事

ザクザクの衣にピリッとした辛さの唐辛子とチキンの相性がバツグンなミニストップの「クランキーチキン辛旨味」を食べてみた - GIGAZINE



ハッピーパウダーの量が爆増した「粉だく ハッピーターン」試食レビュー - GIGAZINE



ピリッと辛いスパイシーなケバブ風ソースが食欲を刺激するサブウェイの「ケバブ風チキン&マヨ」を食べてみた - GIGAZINE



サクサク食感のチキンやエビが載った4種のピザが食欲を刺激するドミノ・ピザの「夏のサクサク・クワトロ」を食べてみた - GIGAZINE



肉と肉の間から滝のようにチーズが流れ出るバーガーキングの期間限定メニュー「ダブチェ・クラウン」を食べてみた - GIGAZINE



サクサク&ジュワジュワのチキンカツをピリ辛ソースでサッパリ仕上げた松のや「アフリカンチキンかつ定食」は食欲を引っ張り出す夏にピッタリの味わい - GIGAZINE

2023年07月21日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.