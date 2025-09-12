2025年09月12日 12時59分 ハードウェア

AirPodsのライブ翻訳は2025年末に日本語に対応予定、しかしEUでは使えない



Appleは2025年9月10日にノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」を発表しました。このAirPods Pro 3には会話内容をリアルタイムで翻訳してくれる「ライブ翻訳」という機能が備わっているのですが、地域によっては制限が課されています。



AirPods Pro 3はカナル型の完全ワイヤレスイヤホンで、「前世代モデルよりも効率的なノイズキャンセリング機能」「心拍数測定機能」「消費カロリー測定機能」「ライブ翻訳機能」といった高度な機能を備えています。AirPods Pro 3の発表内容は以下の記事に詳しくまとめています。



ライブ翻訳はApple Intelligenceによって実現されたリアルタイムの翻訳機能で、対応するAirPodsを装着している人同士なら異なる言語同士でもスムーズに会話できるようになります。





また、相手がAirPodsを所持していない場合でも「自分の発言内容を相手の言語に翻訳したうえで文字起こししてiPhoneの画面に表示する」という手法でコミュニケーションできます。





AirPods Pro 3は2025年9月19日に発売予定なのですが、発売と同時にライブ翻訳に対応する言語は「英語」「フランス語」「ドイツ語」「ポルトガル語」「スペイン語」の5種類のみ。その後、2025年末までに「日本語」「イタリア語」「韓国語」「中国語(簡体字)」のサポートが追加される予定です。ちなみに、Appleのサポートページには「AirPods 4」と「AirPods Pro 2」でもライブ翻訳が使用可能になる旨が記されています。



上記の通り、日本では2025年末まで待てばライブ翻訳を使えるようになる予定ですが、EUでは事情が異なります。Appleの各種機能の対応地域一覧ページを確認すると「AirPodsのライブ翻訳機能はEU圏内にいるか、Appleアカウントの地域設定をEU圏内に設定している場合は使えない」と記されています。つまり、ライブ翻訳はフランス語とドイツ語とポルトガル語とスペイン語に対応しているものの、EU加盟国であるフランスとドイツとポルトガルとスペインでは使えないというわけです。





AppleはEUでライブ翻訳を使えない理由を明らかにしていませんが、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsには「OS機能の独占提供を禁じるデジタル市場法(DMA)が関係している」という考察や「ライブ翻訳の使用時は相手の声を一時的に録音することになるが、録音の同意を得る方法がないためEUの法律に抵触したのではないか」という推測が投稿されています。

