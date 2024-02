「Apple Vision Pro」はBluetoothキーボードやヘッドホンに対応もBluetoothマウスとは互換性なし

Apple says Vision Pro isn't compatible with Bluetooth mice - 9to5Mac https://9to5mac.com/2024/02/02/apple-vision-pro-bluetooth-support/ Apple Vision Proは、3次元空間にアプリケーションのウィンドウやコンテンツを表示できるゴーグル型デバイスです。周囲の映像もフルカラーのパススルーで表示されるため、リアルタイムの現実世界と重ね合わせたままアプリの操作やコンテンツの視聴が可能です。

Apple初のゴーグル型空間コンピューティングデバイスである「 Apple Vision Pro 」が、は現地時間の2024年2月2日にアメリカで発売されました。Appleの公式サポートページでは、Apple Vision ProがBluetoothキーボードや一部のBluetoothヘッドホンに対応している一方で、Bluetoothマウスには非対応であることが記されています。 Use Bluetooth accessories with your Apple Vision Pro - Apple Support https://support.apple.com/en-us/HT213998

2024年02月05日 11時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1h_ik

