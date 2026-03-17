2026年03月17日 10時45分 ハードウェア

Apple製ヘッドホン「AirPods Max 2」が登場、リアルタイム翻訳対応＆ノイキャンを最大1.5倍に強化



Appleが新型ヘッドホンの「AirPods Max 2」を2026年3月16日に発表しました。強化された音質やノイズキャンセリングのほか、Apple Intelligenceを活用したライブ翻訳機能も搭載しています。



Apple、AirPods Max 2を発表 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-airpods-max-2-powered-by-h2/





AirPods Max 2は新しいハイダイナミックレンジアンプを搭載し、AirPods Maxのサウンド特性を維持しながら、さらにクリーンなオーディオを実現しています。空間オーディオでは「音源定位の向上」「より正確で安定した低音域レスポンス」「より自然に聞こえる中高音域」とサウンドの品質を向上させています。





AirPods Max 2は付属のUSB-Cケーブルで接続することで24ビット48kHzのロスレスオーディオに対応するため、音楽制作アプリでのプロのワークフロー全体を通じて音楽クリエイターがAirPods Max 2を最大限に活用可能とのことで、Appleは「AirPods Max 2は、ミュージシャンがヘッドトラッキングによるパーソナライズされた空間オーディオで制作とミックスの両方を行える唯一のヘッドフォンになります」と述べています。また、ワイヤレスオーディオのレイテンシが減ることで、ゲーム体験も向上します。



AirPods Max 2はApple H2と新しい「コンピュテーショナルオーディオアルゴリズム」により、前世代より最大1.5倍効果的なアクティブノイズキャンセリング(ANC)を提供するとのこと。ANCを使うことで飛行機のエンジンや電車などのノイズがさらに抑えられるほか、新しいデジタル信号処理アルゴリズムによる「外部音取り込みモード」では周囲の音をさらに自然に把握できるようになっているそうです。





さらに、AirPods Max 2にはApple H2に基づくインテリジェンス機能も搭載されています。AirPods Max 2のインテリジェンス機能は以下の通り。



・適応型オーディオ

周囲の状況に応じてANCと外部音取り込みモードのレベルを自動的に調整し、オーディオ体験を最適化します。



・会話感知

ユーザーが近くの人と話し始めるとコンテンツの音量を下げ、周囲のノイズを軽減します。



・ライブ翻訳

Apple Intelligenceを活用し、ユーザーが対面した相手と様々な言語間でコミュニケーションをとれるようにリアルタイムで翻訳します。



・声を分離

H2による先進的なコンピュテーショナルオーディオを活用し、通話中に周囲の雑音を遮断しながら声を優先的に拾います。



・カメラリモート

iPhoneやiPadでカメラアプリまたは対応する他社製カメラアプリを使っている時に、AirPods Max 2の「Digital Crown」ボタンを押すことで遠隔から写真撮影したり、ビデオ撮影を開始/停止したりできます。





・スタジオ品質の音声録音

より高音質のオーディオとより自然な声質でコンテンツを録音できます。



・大きな音の低減

ユーザーの耳に入るサウンド特性を保持しながら、ユーザーが大音量の騒音にさらされるのを防ぐのに役立ちます。



・パーソナライズされた音量

時間をかけてユーザーの好みを学習し、それにもとづいてユーザーのリスニング体験を自動的に微調整します。



・Siriへの応答

「はい」なら首を縦に、「いいえ」なら首を横に軽く振るだけで、声を発することなくSiriへの応答ができるため、公共の場でも便利かつプライバシーを守る形でSiriに応答できます。



Appleのオーディオプロダクトマーケティング担当ディレクターであるエリック・トレスキ氏は「H2の驚異的なパフォーマンスにより、AirPods Maxは最大1.5倍効果的なANCでアップグレードされ、1日中楽しめる究極のリスニング体験を実現します。音質は驚くほどクリーンで豊か、かつ音響的に精細で、パーソナライズされた空間オーディオのような機能との組み合わせにより、AirPods Max 2は非常に臨場感あふれる体験を提供します」と説明しています。



AirPods Max 2は2026年3月25日からApple Storeで予約注文開始で、4月上旬に発送および店舗での販売が開始される予定です。AirPods Max 2の価格は税込8万9800円で、ミッドナイト、スターライト、オレンジ、パープル、ブルーの5色から選ぶことができます。

