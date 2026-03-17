2026年03月17日 11時16分 ソフトウェア

AppleがFinal Cut Proのプラグイン開発大手「MotionVFX」を買収



Appleが動画編集ソフトウェアであるFinal Cut Pro向けのプラグインやテンプレートなどを開発するMotionVFXを買収しました。



MotionVFX — All-in-One Effects & Software Toolkit for Final Cut Pro

https://www.motionvfx.com/#news





Apple acquires video editing software company MotionVFX | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/16/apple-acquires-video-editing-software-company-motionvfx/



MotionVFXは2009年にポーランドの首都ワルシャワで設立された企業で、Appleが開発する動画編集ソフトウェアであるFinal Cut Pro向けに、プラグインやテンプレートなどの高度な機能を開発しています。MotionVFXはFinal Cut Pro向けのプロ仕様のツールへのアクセス権を提供する月額29ドル(約4600円)のサブスクリプションプランを提供しています。





そのMotionVFXが、公式サイト上でAppleに買収されたことを発表しました。なお、買収額は明らかになっていません。MotionVFXが買収発表と同時に公開したメッセージは以下の通り。



MotionVFXがAppleに加わり、クリエイターやエディターが最高の作品を生み出すための支援を継続していくことを、大変うれしく思います。我々は15年以上にわたって動画編集者向けに世界最高水準の、視覚的に刺激的なコンテンツとエフェクトを制作することを使命としてきました。創業当初から品質、使いやすさ、優れたデザインを最優先に考えてきました。これらは我々がApple製品に最も感銘を受けている価値観でもあり、共にこの価値観を共有できることを大変うれしく思います。この機会に長年にわたって我々を支えてくださった素晴らしい顧客とサポーターの皆様に心より感謝申し上げます。皆様のおかげで我々はインスピレーションを受け、挑戦し、今日の製品へと成長することができました。この素晴らしいコミュニティの一員であることを大変光栄に思い、これからも皆様の役に立てるよう尽力してまいります。これは本当に素晴らしい事の始まりです！





テクノロジーメディアのTechCrunchは、Appleに今回の買収についてコメントを求めていますが、記事作成時点で返答はありません。



Appleは2026年1月に 6つのクリエイティブアプリとiWorkアプリのプレミアムコンテンツへのアクセスを提供するサブスクリプションバンドル「Apple Creator Studio」をリリースしました。このバンドルは月額1780円あるいは年額1万7800円で、MacとiPadでFinal Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、MacでMotion、Compressor、MainStageにアクセスできるようになるというものです。AppleはApple Creator StudioでAdobe Creative Suiteと競合しており、MotionVFXの買収がAdobeとの競争力を高めるためのものであることは明らかです。



Appleが月額1780円でFinal Cut ProやLogic Proを使い放題な「Apple Creator Studio」を発表 - GIGAZINE





なお、Appleの近年の最大の成長要因のひとつとなっているのが、有料サブスクリプションなどが含まれるサービス部門の成長です。2025年にはAppleの売上の約26％をサービス部門が占めるようになっていますが、2015年時点ではこの割合はわずか8.5％でした。

