Google翻訳がiOSのデフォルト翻訳アプリとして使えるように

iPhoneとiPad用のGoogle翻訳アプリがアップデートされ、各端末のデフォルト翻訳アプリとしてGoogle翻訳を選択できるようになりました。 Google Translate can now be set as default on iOS - 9to5Mac https://9to5mac.com/2025/05/19/google-translate-iphone-default/

2025年05月20日 11時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Google Translate now available as defaul….