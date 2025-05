2025年05月20日 10時57分 ゲーム

声優組合がフォートナイトに登場したAIダース・ベイダーをめぐり不当労働行為でEpic Gamesを訴える



アメリカの労働連合である映画俳優組合・米テレビ・ラジオ芸術家連盟(SAG-AFTRA)が、フォートナイトに登場したAI音声を利用するダース・ベイダーをめぐり、不当労働行為でEpic Gamesをアメリカ労働関係委員会に訴えました。



フォートナイトは2025年5月の第3週に、AIダース・ベイダーを実装しました。このAIダース・ベイダーは歌を歌ったり、プレイヤーからの問いかけに賢く応答したり、指示された会話や即興の会話を発したり、プレイヤーに警告を発したりすることが可能です。このAIダース・ベイダーはメンタルヘルスの問題を抱えている可能性のある人を支援するようプログラムされていますが、リリース直後にFワードを吐かないようにパッチで修正されています。



AI Darth Vader has some thoughts on Aura Farming pic.twitter.com/gfmCwapHGt — iFireMonkey (@iFireMonkey) May 16, 2025



オリジナルのダース・ベイダーの声は、2024年9月に93歳で亡くなったジェームズ・アール・ジョーンズ氏が担当していました。今回のAIダース・ベイダーは、ジョーンズ氏の遺産管理団体の承認を得てAIで再現されています。



ジョーンズ氏の遺族は、フォートナイトに実装されたAIダース・ベイダーについて、「ジェームズ・アール氏は、ダース・ベイダーの声はスター・ウォーズの物語と切り離せないものであり、あらゆる年齢層のファンにその声を届け続けたいと常に願っていました。フォートナイトとのコラボレーションにより、ダース・ベイダーの長年のファンと新しい世代の両方が、この象徴的なキャラクターの楽しさを共有できることを願っています」と語っています。



これに対して、Epic GamesによるAI音声の使用は大きな問題であるとSAG-AFTRAは主張。Epic Gamesの傘下にありフォートナイトの制作に携わるLlama Productionsに対して、SAG-AFTRAは「組合に通知したり、交渉の機会を与えたりすることなく、AI生成音声を利用して交渉単位の作業を置き換え、フォートナイトの雇用条件を一方的に変更した」と非難しています。





過去1年間、SA​​G-AFTRAはゲーム開発企業とゲームキャラクターの声優を担当する俳優の契約を改善するべく努力を重ねてきました。SA​​G-AFTRAは約10カ月間にわたってストライキを続けてきましたが、他の25個の契約案のうち24個で双方合意に至っているにもかかわらず、AIに関する条項が原因で合意に至っていません。SA​​G-AFTRAは2024年初頭、双方が依然として合意に至っていない契約内容の内訳を公開し、条項については依然として「苛立たしいほど大きな隔たり」があると述べています。



さらに、今回のAIダース・ベイダーの実装は、Epic Gamesによる不当労働行為であるとSAG-AFTRAはアメリカ労働関係委員会に対して申し立てを行っています。SAG-AFTRAは「Llama Productionsは、人間の俳優仕事をAI技術に置き換えることを選択しました。残念ながら、彼らはその意図を一切通知することなく、適切な条件について私たちと交渉することもなく、そうしました。そのため、私たちはLlama Productionsの不当労働行為をNLRBに申し立てます」と主張しました。



アメリカ労働関係委員会がSAG-AFTRAによる告訴を審査し、正当性があると判断すれば、調査と聴聞会が行われる可能性があります。Epic Gamesが不当労働行為を行ったと判断された場合、アメリカ労働関係委員会はゲームからダース・ベイダーを完全に削除し、その他の罰則を科すなどして是正を迫ることが可能です。しかし、これらの訴訟は審理が進むまでに数カ月、あるいは数年かかるケースが多いです。また、両者の合意により訴訟が取り下げられる可能性もあります。