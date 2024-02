2024年02月16日 12時30分 モバイル

AppleがiOSからPWAのサポートを削除したことを認める、デジタル市場法への対応で影響はEU圏のユーザーに限定



iOSでは「プログレッシブウェブアプリ」(PWA)と呼ばれる技術を用いることでウェブサイトをiPhoneのホーム画面に追加したり通知を受信したりできます。ところが、2024年3月に正式展開される予定のiOS 17.4のベータ版では、EU圏のユーザーを対象にPWAが削除されていることが判明しています。これについてAppleが、EUのデジタル市場法(DMA)に準拠するためPWAを削除したと公式に認めました。



Apple confirms iOS 17.4 removes Home Screen web apps in the EU, here’s why - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/02/15/ios-17-4-web-apps-european-union/





Apple confirms it’s breaking iPhone web apps in the EU on purpose | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/02/15/apple-confirms-its-breaking-iphone-web-apps-in-the-eu-on-purpose/



iOSでは、ウェブサイトにアイコンを設定してアプリと同じような見た目でホーム画面に並べることができます。PWAに対応しているウェブサイトの場合、アイコンの表示以外にプッシュ通知の送信などのネイティブアプリのような機能が使えるようになります。





ところが、2024年2月上旬に配信されたiOS 17.4のベータ版では、PWAのサポートが削除されていることが明らかになりました。これまで通りホーム画面からウェブアプリを開こうとすると、デフォルトのブラウザで開くかキャンセルするかの選択肢が表示され、実質的にただのブックマークとなっていたとのこと。また、ウェブアプリでは利用可能だったローカルストレージが提供されなくなったことで、データ損失の問題が発生したそうです。



PWAが削除されているのはEU圏のユーザーに限定されていたことから、複数の海外メディアはDMAへの対応が理由なのではないかと推測していました。DMAは、Appleを含む大手テクノロジー企業7社をコアプラットフォームサービスを提供する「ゲートキーパー」に認定し、市場支配力の乱用を防ぐためのさまざまな規制を課しています。



AppleはDMAのゲートキーパーと認定されたことを受けて、EU圏でApp Store以外のアプリストアを経由したサイドローティングや、App Store外の決済などを認めています。また、iOS 17.4ではWebkit以外のブラウザエンジンを許可し、ChromeのBlinkやFirefoxのGeckoなどのブラウザエンジンが技術的には利用可能になっています。



これまでAppleは、PWAの削除がDMAによるものかどうかを明らかにしていませんでした。しかし、2月15日にEUで配信されるアプリに関する開発者向けのページで、EUのガイドラインに準拠するためにPWAを削除したことを公式に認めました。



Appleによると、Webkitを念頭に置いて構築されたPWAのサポートを代替ブラウザエンジンに拡張するには、現在のiOSに存在しないまったく新しい統合アーキテクチャの構築が必要だとのこと。しかし、DMAのその他の要求や実際にPWAを使用するユーザーが少ないことを考慮すると、EU圏でPWAのサポートを継続することは現実的ではなかったと説明しています。





Appleは、「DMAの要件に準拠するために、EUではホーム画面のウェブアプリ機能を削除する必要がありました。EUのユーザーは機能への影響を最小限に抑えつつ、引き続きブックマークを介してホーム画面から直接ウェブサイトにアクセスできます。この変更が影響を及ぼすユーザーは少ないと予想されています」と述べました。