「ワンダーランドへダイブイン！」、原菜乃華らキャスト8人と監督による映画『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』公開記念プレミアム舞台挨拶レポート



ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を原作とした劇場アニメとしては日本初の作品となる『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』が、2025年8月29日(金)から全国公開となりました。公開後初の週末となった2025年8月30日(土)、丸の内ピカデリーで主役・りせ役の原菜乃華さんやアリス役のマイカ ピュさんをはじめ8人のキャストと篠原俊哉監督が登壇する公開記念プレミアム舞台挨拶が開催されました。



作品のメインビジュアルはこんな感じ。中央に描かれているのは原菜乃華さん演じる大学生・安曇野りせと、マイカ ピュさん演じるアリス。『不思議の国のアリス』が原作ですが、就活に苦戦中の大学生・りせが「不思議の国」を訪れ、アリスや不思議の国の住人と出会うという、原作とはちょっと違うお話が展開されます。





登壇したのは左からヤマネ他を演じた小野友樹さん、三月ウサギ役・八嶋智人さん、ハートの女王役・松岡茉優さん、アリス役・マイカ ピュさん、安曇野りせ役・原菜乃華さん、安曇野文子役・戸田恵子さん、浦井洸役・間宮祥太朗さん、チェシャ猫役・森川智之さん、監督の篠原俊哉さん。司会進行はTBS・佐々木舞音アナウンサーが担当しました。





本作のアフレコが行われたのは1年ほど前で、原さんとマイカさんは1週間ほどほぼ一緒にアフレコを行ったとのこと。原さんにとってアニメのアフレコは『すずめの戸締まり』岩戸鈴芽役以来2回目だったため緊張の連続だったそうです。





原さん演じるりせのおばあちゃん・文子を演じた戸田さんは「とても品のいいおばあちゃんで、実写では絶対に(戸田さんには)ありえないキャスティング」と表現しましたが、戸田さんと親しい八嶋さんからは「そんなことはない！」との声が飛んでいました。





その八嶋さんは、20代のころアニメ『るろうに剣心』で「モブレギュラー」として毎週のように斬られ役などをやっていたことがあり、自分のキャラクターがいて、自分専用のマイクがあって声を当てられることに喜びがあると語りました。





原作で特にインパクトの強いキャラクター・チェシャ猫を担当した森川さんは、どういう風な声を出すべきなのか悩んだものの、篠原監督や音響監督の山田陽さんから「イケボでお願いします」と言われ「それでいいんだ」と楽しく演じられたことを明かしました。なお、松岡さんがハートの女王に合わせた赤のドレスだったように、森川さんもチェシャ猫に合わせた紫のシャツでの登壇でした。





また、小野友樹さんはかつて朝の子ども向け番組のMCをリンゴ役の花江夏樹さんとともに担当していたころ、原さんと共演していたとのこと。当時、原さんはMC2人のことを「小野ちゃん」「花ちゃん」と呼んでいて、今回、小野さんの収録に立ち寄る機会もあったそうです。





間宮さんが演じたのは、戸田さん演じる文子の秘書・浦井役。オファーがあったときは「『アリス』に秘書の浦井なんてキャラクターいたっけ？」と思っていたとのこと。アフレコはおよそ半日で行い、先日、まとめて取材を受ける日があったので「自分がいかにヘタクソだったか」をひたすら1日語ったことを明かしてくれました。





なお、「もし自分がワンダーランドに行くならどんな世界がいい？」との質問に、タイガースファンの間宮さんは「38年ぶりに日本一になったペナントレースをループしたいです」と回答。「今年ももしかしたら……？」と続けたところ、横からベイスターズファンの森川さんが「今年はまだわかりませんよ？」と現れ、遠くから八嶋さんが「関係ないけど、広島ファンですけどね！」と投げ込んでくる一幕も。





ワイワイと盛り上がったため、原さんは「今の話を聞いているのがとっても楽しかったので、皆さんでずっとおしゃべりできるワンダーランドに行きたい」と回答。マイカさんらも乗り気だったため「じゃあ、行こう！」と、八嶋さんがスケジュール調整役を買って出ていました。





ちなみに、直近の8月26日に原さんが22歳の誕生日を迎えたということで、会場にはサプライズの誕生日ケーキが用意されました。





最後はトランプのカードを手にしたお客さんとともにフォトセッションが行われました。





フォトセッションの締めは、原さんが「ワンダーランドへ」と声をかけたら来場者全員で「ダイブイン！」と発声することに。みんながちゃんとやれるか「ダイブイン！」の練習を登壇者が見守るなど、和やかに盛り上がったイベントとなりました。



映画『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』舞台挨拶を締めくくった「ワンダーランドへ」「ダイブイン！」 - YouTube





映画『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』は2025年8月29日(金)から全国の映画館にて絶賛公開中です。



ロングPV｜劇場アニメ『不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland-』8月29日（金）より全国公開 - YouTube



