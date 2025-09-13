2025年09月13日 17時05分 取材

橋本環奈・眞栄田郷敦らが『カラダ探し THE LAST NIGHT』大ヒット御礼ツアーin大阪に登壇



公開週末動員ランキングで新作映画のNo.1に輝いた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の大ヒット御礼ツアーが各地で開催されています。前作『カラダ探し』の動員数がNo.1だった大阪ステーションシティシネマでも橋本環奈さん、眞栄田郷敦さん、櫻井海音さん、安斉星来さん、本田真凜さん、吉田剛明さん、羽住英一郎監督の登壇する舞台挨拶が開催されました。



映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』オフィシャルサイト

https://wwws.warnerbros.co.jp/karadasagashijp/



前作の動員数が全国で1位だったという大阪ステーションシティシネマで舞台挨拶が開催されました。





左から羽住監督、本田さん、櫻井さん、橋本さん、眞栄田さん、安斉さん、吉田さんが登壇。





トークコーナーでは、作品名にちなんで「大阪でなにか探しものはありますか？」という質問が振られました。橋本さんは、朝ドラ「おむすび」収録で大阪滞在時、谷四(谷町四丁目)に泊まっていたため「谷四から谷六(谷町六丁目)あたりの飲み屋を探した」と回答。眞栄田さんはサックスをやっていたことから、高校探しで音楽の強豪校として知られる大阪桐蔭高校を候補に挙げていたことを明かしました。また、櫻井さんは「おいしいやきとり屋さんを探している」と回答して、橋本さんらから「いつもそれ」とツッコミを受けていました。





Xで募集した質問に回答するコーナーは眞栄田さんがMCを担当。「自身が演じた役以外で演じてみたい役は？」では、眞栄田さん演じる伊勢高広が人気を集めました。





最後に橋本さんは「前作を超える青春感とエンタメ感が融合していて、皆さんにとても楽しんでいただけるのではないかと思います。またお友だちやご家族を連れて来ていただけたら」と呼びかけました。





舞台挨拶は全体的に楽しく盛り上がりましたが、作品は「超刺激的ループ型ホラー」と銘打たれたホラー映画で、暑さの残る日々に背筋を涼しくしてくれる作品です。機会があれば映画館に足を運んでみてください。



映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』最終予告｜2025年9月5日（金）公開 - YouTube

