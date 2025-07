2025年07月18日 20時00分 ハードウェア

オープンソースの激安4本指ロボットハンド「Amazing Hand」



「Amazing Hand project」は、AI開発プラットフォームで知られるHugging Faceが2025年4月に買収したヒューマノイドロボットのスタートアップ企業であるPollen Roboticsによるオープンソースのロボットハンドに関するプロジェクトで、従来のものより価格を大きく抑えつつ、人間の手らしい動きの再現が可能です。Amazing HandについてHugging Faceで詳細が解説されているほか、GitHubでソースコードが公開されています。



Pollen Roboticsは「ロボットハンドは多くの場合、非常に高価で、表現力もそれほど豊かではないという2つの大きな問題を抱えています。Amazing Hand projectの目的は、ヒューマノイドハンドの可能性を中程度のコストで探求できるようにすることです」と述べています。Pollen Roboticsによると、台湾の亜州大学の研究者らが発表した「ILDAハンド」という研究プロジェクトからインスピレーションを得た上で、ILDAハンドのコンセプトを簡素化し、擬人化されたロボットハンドを試すための導入コストを下げることを目的としているとのこと。



Amazing Handのポイントは、4本の指に2つずつ曲げ伸ばしや外転と内転ができるモーターが配置されており、自由度の高い動きを実現している点。また、固い骨組み部分はスマホケースなどによく使われる熱可塑性ポリウレタン(TPU)シェルで覆われており、物体に柔らかく優しい接触をすることが可能です。





以下は、各指の可動範囲や配置を示した図。全長は195mm、幅は105mmで、人さし指と対抗する親指が配置されています。指を目いっぱい広げたときの親指と人さし指の幅は180mm。ロボットアーム全体の重量は約400gです。





そのほか、より高度なデモとして、ハンドトラッキングを利用したツールも公開されています。デモでは、人間の指の動きに合わせて仮想上の手が稼働し、その動きが入力されてロボットハンドが動いています。





Pollen Roboticsによると、Amazing Handの片手1台にかかる費用は約200ユーロ(約3万4000円)とのこと。既製の多関節義手やロボットハンドのコストは数十万円から高いものでは数千万円するため、Amazing Handは同等クラスの機能を持つロボットハンドとしては驚異的な安さと言えます。



Amazing Handはオープンソースプロジェクトで、部品のリスト、3Dプリント用のファイル、組み立てガイド、基本的なデモプログラムなどはGitHubで公開されています。



