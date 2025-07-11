8月9日に初心者歓迎のお絵かきチャット交流体験イベント「みんなで同時にイラストをラクガキ！」を大阪府茨木市で開催するよ、そして2025年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果はこんな感じ
お知らせその1、2025年8月9日(土)14時から、茨木市文化・子育て複合施設「おにクル」7階にて、1つのキャンバスに子ども全員で同時接続し自由にお絵かきする、小学生以上の親子が対象のお絵かきチャット交流体験イベント「みんなで同時にイラストをラクガキ！」を開催します。イベントの詳細や会場の様子は以下の記事を読むとよくわかります。
「みんなで同時にイラストをラクガキ！」お絵かきチャット交流体験を8月9日(土)14時から茨木市「おにクル」で開催、イベント詳細と申込はココ！ - GIGAZINE
iPad ProとApple Pencilは会場にあらかじめ用意しており、手ぶらで参加可能。参加費は無料＆初心者歓迎なので、以下のリンクからぜひ申し込んでください！参加申し込みの締切は2025年8月3日(日)23時59分までです。
きゃぱすday「みんなで同時にイラストをラクガキ！」申込
https://form.gigazine.net/
QRコードは以下。
お知らせその2、GIGAZINEで連載していたフルカラーマンガ「勇者で社畜の兼業ライフ」の単行本がリリースされました。
命がけの勇者と残業まみれの社畜をダブルワークする「勇者で社畜の兼業ライフ」コミックスを特典マンガやおまけ資料たっぷりでリリースしました - GIGAZINE
あらすじはこんな感じ。
魔物がはびこる世界「コナム」のダメ勇者、クズール。厳しくも頼もしい仲間たちの助けもあってなんとか魔物退治を続けていたクズールは、今なぜか日本のゲーム会社で働いていた。愛すべき仲間たちとは離ればなれだけど、ここには魔王も魔物もいない。代わりにあるのは積み上がる仕事と目がうつろな同僚と魔物より怖い上司と……あれ、こっちのほうがしんどくない？ しかし、クズールを待ち受ける本当の地獄はここからだった――！
単行本には本編全10話に加えて、スピンオフエピソード全3話も収録。さらにコミックス描き下ろしのおまけマンガやキャラクターデザインのメイキング、本編に採用されなかった扉絵のラフ案などを解説付きで掲載しています。
以下から電子書籍のKindle版と物理書籍のペーパーバック版が税込2300円で購入可能。また、記事作成時点で、Kindle版は57％オフの税込1000円で購入できるほか、Kindle Unlimitedの読み放題対象になっています。
Amazon.co.jp: 勇者で社畜の兼業ライフ (GIGAZINE) eBook : うなぎや山椒, cygnusil, 森野モト, GIGAZINE: Kindleストア
というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2025年6月
アクセスリクエスト数：1億8368万
ページビュー：4435万(446万増)
ユニークユーザー数：1978万(512万増)
転送量：16.146TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約13.001TB。HTML、RSSなどが約3.145TB。
また、2025年6月に作成した記事数は483本。
次に、2025年6月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：アイリスオーヤマの政府備蓄米「和の輝き 5kg」が届いたので食べてみた、国産古古米100％の匂いや味はどうなのか？
2位：ポケモンファンがNintendo Switch 2のデータ移行に失敗して過去20年分の育成データを失う、愛すべきポケモンを守るにはPokémon HOME必須か
3位：Nintendo Switch 2でゲームコピーツール「MIG SWITCH」や「MIG FLASH」を使うとゲームを起動できなくなり任天堂のオンラインサービスにもアクセス不能になる
4位：Google製スマホ「Pixel 7」が日本で販売禁止に、韓国メーカーが特許訴訟で勝訴しPixel 8とPixel 9についても訴訟を提起
5位：発売日にNintendo Switch 2をゲットも「販売店がレシートを留めるために使ったホッチキス」のせいで画面に傷が入るという不幸に見舞われる人物が登場
6位：5kg2000円台で買える楽天の政府備蓄米「楽天生活応援米 5kg」を食べて味や匂いをチェックしてみた
7位：Nintendo Switch 2向けゲームの開発者が「売上は最低予測を下回った」と主張、ただしサードパーティータイトルの売上比率は40％と初代Switchの2倍も好調
8位：iOS 26で「Apple Music」「マップ」「ウォレット」などApple純正アプリが大幅にアップグレード
9位：AIチャットボットを使っている人間は脳活動が大幅に低下することが判明
10位：人間が子どもを産まなくなったら絶滅までにどれくらい時間がかかるのか？
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Chrome：60.80％（8.27増）
2位：Safari：25.55％（5.13減）
3位：Edge：5.07％（0.84%pt減）
4位：Safari (in-app)：3.65％（0.36%pt減）
5位：Firefox：2.67％（0.58%pt減）
6位：Android Webview：1.98％（0.36%pt減）
7位：Samsung Internet：0.26％（0.05%pt減）
8位：Opera：0.20％（0.05%pt減）
9位：Mozilla Compatible Agent：0.08％（0.01%pt減）
10位：Android Browser：0.01％（0.0%pt1減）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：X（前月1位）
2位：Google ニュース（前月2位）
3位：はてなブックマーク（前月3位）
4位：SmartNews（前月4位）
5位：Threads（前月圏外）
6位：Facebook（前月5位）
7位：DuckDuckGo（前月6位）
8位：Blusky(前月7位)
9位：ChatGPT（前月8位）
10位：livedoor ニュース（前月10位）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：gigazine
2位：nintendo switch 2
3位：和の輝き
4位：アイリスオーヤマ 備蓄米
5位：pixel 7
6位：google chrome 拡張 機能
7位：apple
8位：gemini
9位：万博 非公式マップ
10位：ios26
最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
最後に、親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。1円でも良いので助けてくれると非常に助かります！
・物質的支援（Amazon欲しい物リスト）：https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T
・金銭的支援その1（1回きりの寄付）：https://gigazine.net/news/about/
・金銭的支援その2（毎月or毎年の定期払い）：https://gigazine.net/club/
なお、この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2025年8月31日までは誰でも閲覧可能です。
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2008年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
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