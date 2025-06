2025年12月に開催決定の「あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル(ANIAFF)」記者会見レポート

・関連記事

「クランチロール・アニメアワード2025」アニメ・オブ・ザ・イヤーは『俺だけレベルアップな件』 - GIGAZINE



無料のオープンソース3DCGソフト「Blender」で作られたアニメ映画『Flow』がアカデミー賞長編アニメーション賞を受賞 - GIGAZINE



ニュータイプアニメアワード2022-2023結果発表、作品賞は「ぼっち・ざ・ろっく!」&「劇場版ソードアート・オンライン」 - GIGAZINE



2025年06月02日 20時20分00秒 in 取材, 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article A press conference report on the Aichi-N….