イギリスの規制当局が4chanなどのオンライン安全法違反の可能性を調査

イギリスの情報通信庁、通称 Ofcom が2025年6月10日に、オンライン掲示板の4chanなど合計9件のサイトやサービスを対象とした調査を実施したことを発表しました。 Enforcing the Online Safety Act: Ofcom opens nine new investigations - Ofcom https://www.ofcom.org.uk/online-safety/illegal-and-harmful-content/enforcing-the-online-safety-act-ofcom-opens-9-new-investigations

2025年06月11日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

