「GIMP 3.1.2」がリリース、新しいペイントモードやPhotoshopのプリセット対応などGIMP 3.2に向けた早期開発版

・関連記事

ついに「GIMP 3.0」がリリースされる、編集内容を後から変更できる「非破壊フィルター」やGTK 3への対応など新機能盛りだくさんで新たな公式ロゴも登場 - GIGAZINE



無料の画像編集ソフト「GIMP」が20年の時を経てついにバージョン3.0を迎える - GIGAZINE



非営利コンテンツを優先する検索エンジン「Marginalia Search」 - GIGAZINE



画像編集ソフト「GIMP」が誕生25周年を迎える - GIGAZINE



私たちが何気なく使っているソフトウェアはどのように開発されているのか? - GIGAZINE



ついに「GIMP 3.0」がリリースされる、編集内容を後から変更できる「非破壊フィルター」やGTK 3への対応など新機能盛りだくさんで新たな公式ロゴも登場 - GIGAZINE

2025年06月25日 11時25分00秒 in ソフトウェア, デザイン, アート, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article 'GIMP 3.1.2' released, early development….