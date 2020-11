画像編集ソフト「GIMP」が誕生25周年を迎える

「Photoshopにもひけをとらない画像編集能力を備えたフリーソフトウェア」として知られる「 GIMP 」が、誕生から25周年を迎えました。 This is 25 - GIMP https://www.gimp.org/news/2020/11/21/25-years-of-gimp/

・関連記事

無料でブラウザ上からPhotoshop並に画像を編集しまくれる多機能ツール「Photopea」を使ってみた - GIGAZINE



写真の周辺光量不足を自動で補正する無料ソフト「Vignetting Reducer」 - GIGAZINE



最初のGoogleロゴを製作するのに使われた画像編集ソフト「GIMP」が1000万円超の寄付を受ける - GIGAZINE



オープンソースソフトウェアの老舗サイト「SourceForge」はいかにして堕ちていったのか - GIGAZINE



2020年11月24日 20時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.