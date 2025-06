SamsungがCPU・GPU・NPUを統合した3nmプロセスチップ「Exynos 2500」を発表

3nmプロセス技術を採用し、CPU、NPU、GPUを1つのチップに統合したモバイル向けプロセスチップ「 Exynos 2500 」が発表されました。デバイスで動作するAIやゲームのグラフィックなどを強化するものになっています。 Exynos 2500 | Mobile Processor | Samsung Semiconductor Global https://semiconductor.samsung.com/processor/mobile-processor/exynos-2500/ Samsung unveils Exynos 2500 ahead of its Galaxy Z Flip 7 launch https://9to5google.com/2025/06/23/samsung-unveils-exynos-2500-chipset/ Samsungの新製品発表イベント「Unpacked」の直前に公開されたExynos 2500は、「かつてないAI体験をもたらす」と紹介されるモバイル向けのチップで、パフォーマンスを向上させるCPU、ゲームのグラフィックを向上させるGPU、高度なAI機能を実現するNPUを1つにまとめたものとなります。 Exynos 2500はAI性能を向上させるArmアーキテクチャのCPUコア「 Cortex-X925 」を採用しています。コアは「大型コア」「中型コア」「小型コア」の3つがあると紹介されていて、それぞれ1+7+2の10コア構成になっているとのこと。大型コアに搭載されたCortex-X925がパフォーマンスに大きく貢献し、ミドルコアがアプリの起動といった一般的な使用用途における消費電力を効果的に削減するそうです。ビッグコアのパフォーマンスは前モデルから15%向上しており、「重いアプリも問題なく動作します。複数のアプリを同時に快適に実行できます」と説明されています。

・関連記事

Samsungの「One UI 8 Beta」ではファイルマネージャーがさらに使いやすくなる - GIGAZINE



Samsungが初のAndroid XRヘッドセット「Project Moohan」をMWC 2025で正式発表すると予告 - GIGAZINE



Samsungが6世代のOSアップデート&6年間のセキュリティアップデートありのスマートフォン「Galaxy A56」など3機種を発表、ミドルレンジ機でもAI機能強化 - GIGAZINE



Samsungの「Galaxy S25 Ultra」が届いたので一足先にフォトレビュー - GIGAZINE





2025年06月24日 11時43分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Samsung announces 'Exynos 2500', a 3nm p….