AMDのRDNA2アーキテクチャ採用のXclipseGPUを搭載した4nmプロセスSoC「Exynos 2200」をSamsungが発表、ハードウェアアクセラレーションによるレイトレーシングと可変レートシェーディングが可能に

Samsungが、AMDの RDNA2アーキテクチャ を採用したGPU「 Xclipse 」搭載のモバイル向けプロセッサ「 Exynos 2200 」を2022年1月18日に発表しました。Exynos 2200はモバイル向けとしては初となるレイトレーシングや可変レートシェーディングに対応したプロセッサで、Samsungはすでに量産を行っていることを明らかにしています。 Samsung Introduces Game Changing Exynos 2200 Processor With Xclipse GPU Powered By AMD RDNA 2 Architecture – Samsung Global Newsroom https://news.samsung.com/global/samsung-introduces-game-changing-exynos-2200-processor-with-xclipse-gpu-powered-by-amd-rdna-2-architecture Exynos 2200 | Processor | Samsung Semiconductor https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/exynos Exynos 2200のCPUはフラグシップコアとして Arm Cortex X2 を1コア、高性能コアとして Arm Cortex-A710 を3コア、高効率コアとして Arm Cortex-A510 を4コア搭載しており、計8コアとなっています。いずれもArmの Armv9アーキテクチャ に基づいて設計されており、4nmプロセスで製造されています。 そしてExynos 2200のGPUは、AMDのRDNA2アーキテクチャをベースとした「Xclipse」で、ハードウェアアクセラレーションによるレイトレーシングと可変レートシェーディングをモバイル端末上で可能とします。

2022年01月19日 11時52分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

