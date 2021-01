Samsungが新フラッグシップSoC「Exynos 2100」発表、5G対応でGalaxy S21に搭載へ

・関連記事

iPhone 12シリーズの販売が好調であることが明らかに、一方でiPhone 12 miniはAppleにとっての失望に - GIGAZINE



スマートフォン販売数でXiaomiがAppleを抜き世界第3位に、全世界の販売台数は前年同期比で2000万台減少 - GIGAZINE



Samsungが「iPhoneに電源アダプタが付属しない」ことをからかった投稿を削除する - GIGAZINE



iPhoneに電源アダプタが同梱されなくなったことをからかったXiaomiも電源アダプタの排除に追随することが明らかに - GIGAZINE



Qualcommが高速&大型化した画面内指紋センサー「Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2」を発表 - GIGAZINE



免許なしで使える6GHz帯まで拡張した「Wi-Fi 6E」の認定プログラムがスタート - GIGAZINE



2021年01月13日 14時15分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.