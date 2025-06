2025年06月24日 11時55分 ハードウェア

Samsungが7月9日に新製品発表イベントのUnpackedを配信、最新折りたたみスマホのGalaxy Z Fold 7/Z Flip 7が登場か



Samsungは新製品発表イベントであるGalaxy Unpackedを現地時間の2025年7月9日10時(日本時間の7月9日23時)にニューヨークで開催すると発表しました。折りたたみスマートフォンのGalaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7、Galaxy Watch 8シリーズなどが発表される予定です。



Invitation for Galaxy Unpacked July 2025 | Samsung - YouTube





Reserve the New Galaxy Device | Samsung Unpacked | Samsung US

https://www.samsung.com/us/smartphones/the-next-galaxy/reserve/



Next Samsung Galaxy Unpacked Set for July 9: Expect New Foldables, More AI | PCMag

https://www.pcmag.com/news/next-samsung-galaxy-unpacked-july-9-expect-new-foldables-more-ai



Galaxy Unpackedを告知するムービーでは、手帳のように開くアニメーションが流れています。





そしてその後、「Ultra Unfolds」の文字。Samsungは「Galaxy S25 Ultra」や「Galaxy Watch Ultra」など、ハイエンドのモデルには「Ultra」と付けていますが、折りたたみ式スマートフォンである「Galaxy Fold」「Galaxy Flip」には2025年6月時点で「Ultra」と付けられた製品はありません。2025年6月にSamsungは「薄型、軽量、そして耐久性に優れたGalaxy Zシリーズの新時代」と題したプレスリリースを発表しており、「最新のGalaxy Zシリーズは、これまでで最も薄く、最も軽く、そして最も先進的な折りたたみ式スマートフォンです」と告知していました。





また、折りたたみスマートフォンだけではなく、Galaxyの低価格帯シリーズであるFEシリーズにも「Galaxy S25 FE」が登場するというリークが浮上しています。ただし、Samsungはアピールしたいデバイスがかぶってどちらかの話題が減ってしまうことを避けがちなため、Galaxy S25 FEの発表は別の日になるとの見解もあります。



ウェアラブル端末では、2025年6月頃から製品画像がリークされていたGalaxy Watch 8シリーズがUnpackedで発表される可能性があります。Galaxy WatchはGalaxy Watch 6が2023年8月、Galaxy Watch7が2024年7月とおよそ1年ごとに更新されているため、2025年夏にGalaxy Watch 8シリーズの登場が期待されています。



そのほかハードウェア以外にも、Samsungが2025年5月28日に自社端末向けUIであるOne UI 8のベータプログラムを開始しており、One UI 8の安定版を含む新しいソフトウェアとAI機能をUnpackedで披露すると見られています。2025年7月にリリースされる予定のGalaxy Z Fold 7とGalaxy Flip 7は、Android 16を標準搭載した最初のSamsung製スマートフォンになると予想されています。



Galaxy Unpackedは、日本時間では2025年7月9日23時から開催され、Samsungの公式ページでライブ配信される予定です。