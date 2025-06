AIロボットに「現実世界のリアルタイムな変化」に対応する能力を与える手法「real-time chunking(RTC)」が開発される、マッチを点火したり服をたたんだりといった精密動作が可能

現実世界の様子を認識しながらタスクをこなすAI搭載ロボットの研究が進んでいますが、AI搭載ロボットには「現実世界のリアルタイムな変化に対応するのが難しい」という課題があります。新たに、リアルタイムな変化に対応できるアルゴリズム「real-time chunking(RTC)」がカリフォルニア大学バークレー校の研究チームによって開発されました。 Real-Time Action Chunking with Large Models https://www.pi.website/research/real_time_chunking AI搭載ロボットアームに服をたたませる様子を記録した動画が以下。AIロボットは服のたたみ方を連続的に思考して実行していますが、たたみ方を思考している間に重力やロボット自体が与えた力によって服の形状が変化するため、思い通りにたたむことができません。 AI搭載ロボットに正確かつ高速な操作を実行させるには、「AIが思考している間のリアルタイムな変化」も考慮する必要があります。研究チームが開発した「real-time chunking(RTC)」はAIモデルにリアルタイムな変化への対応能力を付与できるアルゴリズムで、AIモデルの一貫した戦略を維持しつつ、新しい情報に基づいて計算内容を更新できるように設計されています。

2025年06月22日 22時17分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

