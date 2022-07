DeepMindのAIが赤ちゃんと同じように初歩的な物理法則を学習することに成功

この赤ちゃんの実験は発達心理学の研究で行われたものですが、ピロト氏らの研究チームは、Physics Learning through Auto-encoding and Tracking Objects(PLATO)というAIモデルに同様のテストを行いました。このPLATOは、物体の位置や速度などの物理的特性を内部表現できるように設計されているとのこと。 研究チームは、ボールが坂道を転がる様子や、2つのボールが跳ね返る映像などをおよそ30時間かけて、PLATOに学習させました。さらに、映像だけでなく、映像内に映っている物体をより強調したバージョンも入力しました。

Google傘下のAI企業・DeepMindのコンピューター科学者であるルイス・ピロト氏らの研究チームが、赤ちゃんの学習方法の研究からヒントを得て、人工知能(AI)に物体の振る舞いから簡単な物理法則を学習させた上で、そのルールに反した現象をAIに確認させて驚かさせることに成功したと発表しました。 Intuitive physics learning in a deep-learning model inspired by developmental psychology | Nature Human Behaviour https://doi.org/10.1038/s41562-022-01394-8 DeepMind AI learns simple physics like a baby https://www.nature.com/articles/d41586-022-01921-7 例えば、赤ちゃんの目の前でボールを何度も転がすと、赤ちゃんは「ボールが床を転がって移動する」という簡単な物理法則を学習します。その上で、突然ボールが転がっている途中にぱっと消えてしまうような映像を見せると、赤ちゃんはびっくりしてしまいます。この「驚き」は、本来ボールが転がっていた方向を長く見つめることで測定されます。

2022年07月12日 10時50分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

