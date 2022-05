人工的に遅延を発生させpingを均等化するツールを「リーグ・オブ・レジェンド」のRiot Gamesが開発、eスポーツの公式大会にリモート参加しても遅延による不利が生じなくなる可能性

A Message from Alex François, Global Head of Competitive Operations, Riot Games https://t.co/YIe1r2vx0c pic.twitter.com/ynVyw0wuPn

日本でも人気の高いチームベースのストラテジーゲームである「 リーグ・オブ・レジェンド 」の開発・運営元であるRiot Gamesが、プレイヤーごとに異なるラグ(遅延)こと「 ping 」を均等化するツールを開発したと発表しました。 Riot Games Tech Blog: Artificial Latency for Remote Competitors https://lolesports.com/article/riot-games-tech-blog-artificial-latency-for-remote-competitors/blt44154a33b5d5a616 Riot Gamesはリーグ・オブ・レジェンドの公式トーナメントである 2022ミッドシーズン・インビテーショナル を、2022年の5月10日から29日にかけて開催しています。このトーナメントには世界中からリーグ・オブ・レジェンドのゲーミングチームが現地へやってきたのですが、中国のプロゲーミングチームであるRNG(Royal Never Give up)はリモートで大会に参加することとなりました。Riot Gamesのeスポーツ関連テクノロジーを開発するチームは、リモートで大会に参加しているRNGと現地で大会に参加しているチームの間で不公平が生じないように、プレイヤーのpingを均等化するツールの開発を行いました。 Riot Gamesは「リーグ・オブ・レジェンドの競技シーンの場合、遅延の変動はプラスマイナス5ミリ秒(ms)程度であり、トップレベルの競技シーンで許容できるpingの上限が40msであるということを踏まえ、すべてのプレイヤーのpingが『35ms』に均等化されるよう計画した」としています。Riot Gamesはpingを均等化するために、人工的に遅延を生じさせるレイテンシーサービスを開発。開発チームの中にはこのレイテンシーサービスを「フェイクping」と呼ぶ人もいるそうです。このレイテンシーサービスはプレイヤーのpingを35msに統一するために、必要に応じてプレイヤーのクライアントとサーバーに遅延を生じさせるとのこと。

・関連記事

Riot Gamesがスマホ向けゲーム「モバイル・レジェンド」を「League of Legends」のパクリとして訴える - GIGAZINE



「League of Legends」のRiot Gamesがロイヤリティフリーのアルバムをリリース、ゲーム実況者やクリエイターは無料で使用可能 - GIGAZINE



Twitchが「リーグ・オブ・レジェンド」の実況をよりわかりやすくするための拡張機能を発表 - GIGAZINE



世界一プレイされているゲーム「League of Legends」のプロの試合をじっくりと観戦してみた - GIGAZINE



世界で1億人がプレイする大人気ゲーム「League of Legends」はどんなゲームなのか? - GIGAZINE



2022年05月18日 20時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.