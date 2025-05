ドット絵の美少女キャラと手ごわいバトルが融合した2Dガンアクション「Nitro Express(ナイトロ エクスプレス)」レビュー

・関連記事

「過去視」の能力を使って謎を解くフルボイスADV「ミステリーの歩き方」プレイレビュー - GIGAZINE



12年前のバラバラの証言をもとに事件の真相に迫る「未解決事件は終わらせないといけないから」をプレイしてみた - GIGAZINE



Steamで「圧倒的に好評」の簡単操作シューティング「救国のスネジンカ」プレイレビュー、前作の面白さを継承し不満点は解消してボリュームアップした正統進化形 - GIGAZINE



初音ミクとシューティングゲームが融合した遊べるボカロMV「Q-SIDE / 初音ミク」プレイレビュー - GIGAZINE



インディーゲーム開発者が最初のゲームを1か月で60万本以上販売できた理由とは? - GIGAZINE

2025年05月24日 11時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article Review of 'Nitro Express', a 2D gun acti….