低コストかつ高性能なAIモデル「Mistral Medium 3」登場、GPT-4oやLlama 4 Maverickを超える性能を実現＆より高性能な大型モデルも準備中

AI開発企業のMistral AIがAIモデル「 Mistral Medium 3 」を2025年5月7日(水)にリリースしました。Mistral Medium 3は GPT-4o や Llama 4 Maverick を超える性能を有しており、価格も低く抑えられています。 Medium is the new large. | Mistral AI https://mistral.ai/news/mistral-medium-3 Introducing Le Chat Enterprise | Mistral AI https://mistral.ai/news/le-chat-enterprise Mistral Medium 3は性能の高さとコストの低さを両立したAIモデルで、 Claude 3.7 Sonnet の90%の性能を発揮しつつ、100万トークン当たり入力0.4ドル(約57円)、出力2ドル(約287円)という低コストを実現しています。「Mistral Medium 3」「Llama 4 Maverick」「GPT-4o」「Claude 3.7 Sonnet」「 Command-A 」「DeepSeek 3.1」のベンチマーク結果を並べた表が以下。Mistral Medium 3は多くのテストでLlama 4 MaverickやGPT-4oを上回るスコアを記録しています。

2025年05月08日 11時50分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

