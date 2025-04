FacebookやInstagramで使えるMetaのチャットボットは「未成年者と性的な会話を繰り広げる」との指摘

・関連記事

Googleが有名人をモデルとしたチャットボットを開発中、性格・外見を入力することでオリジナルのチャットボットも作成可能でYouTubeとの統合を計画 - GIGAZINE



Metaがユーザーの反発を受けAIキャラクターアカウントを削除 - GIGAZINE



Metaは2023年9月にも「リンカーンなりきりAI」や「旅行プランを提案するサーファーAI」をSNSに実装する計画を進めている - GIGAZINE



Metaはさまざまな性格を持ったAIチャットボット「Gen AI Personas」を開発中、若者向けの「生意気なロボット」など - GIGAZINE



2025年04月28日 12時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, 無料メンバー, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article Meta's chatbot, which can be used on….