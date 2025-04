2025年04月28日 11時39分 ソフトウェア

WindowsのAIによるPC履歴検索機能「リコール」がようやく一般公開へ、画面に表示されている情報に基づいた操作をAIで自動実行する「Click to Do」も



Windows 11の新機能で、AIの実行に適した「Copilot+ PC」で利用可能になる機能「リコール」が、セキュリティ保護に対する厳しい批判や度重なる延期、5カ月間にわたるテストを経て、発表からおよそ1年後にようやく一般公開できる準備が整ったとMicrosoftが発表しました。



Copilot+ PCs are the most performant Windows PCs ever built, now with more AI features that empower you every day | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2025/04/25/copilot-pcs-are-the-most-performant-windows-pcs-ever-built-now-with-more-ai-features-that-empower-you-every-day/



Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26200.5570 (Dev Channel) | Windows Insider Blog

https://blogs.windows.com/windows-insider/2025/04/25/announcing-windows-11-insider-preview-build-26200-5570-dev-channel/



リコールは2024年5月に発表された機能で、PC上でのあらゆる操作を継続的にスクリーンショットで撮影し、保存し、そこからテキストを抽出して、検索可能なデータベースに保存するというものです。リコールは、同時に発表されたAI特化PC規格「Copilot+ PC」でのみ利用可能となっています。



MicrosoftがWindows 11の新AI機能「Recall」を発表、PCで見たもの行ったことをすべて記録しあとから検索できるパワフルすぎるAI検索機能 - GIGAZINE





しかし、リコールの「PCで見たものや行ったことをすべて記録する」という点にはプライバシー保護の観点で懸念があるとして批判が殺到。イギリスのデータ監視機関も調査に乗り出しています。



PCの操作履歴をすべて記録してAIで履歴検索するWindowsの新機能「Recall」の安全性をイギリス当局が調査 - GIGAZINE





その後、2024年4月にCopilot+ PCがリリースされた時点ではリコールの搭載は見送られ、さらに2024年11月にはリリースの再延期が発表されました。一方で、リコール機能自体のテストが2024年11月から行われています。



物議を醸したWindows 11の「Recall」機能のテストがついにスタート - GIGAZINE





そして、2025年4月14日にWindows Insider Programのリリースプレビューチャネルに、リコール機能を搭載したWindows 11 Insider Build 26100.3902 (KB5055627)がリリースされています。そして、2025年4月25日付けでCopilot+ PC向けにリコール機能がリリースされることが発表されました。



Copilot+ PC向けにはリコール機能の他にも、ファイルエクスプローラーや設定アプリなどでより自然な文章で検索できるように改良された「自然言語検索」、画像からテキストをコピーしたり、画面上のコンテンツを検索したり、画面上のテキストを素早く要約または書き換えたりすることができる「Click to Do」がリリースされています。「Click to Do」という名前は、Windowsキー+クリックで利用可能なアクションにアクセスできることに由来しています。





リコールやClick to Do、新しいWindows検索については以下のムービーを見るとよくわかります。



Copilot+ PC デモンストレーション「リコール・Click to Do・改良された Windows 検索」編 - YouTube





Copilot+ PC向けにリリースされた新機能はWindows 11 Insider Preview ビルド 26200.5570(KB5055632)から利用可能となり、2025年中に段階的に一般ユーザー向けに展開される予定だとのことです。