Googleが無料版GeminiのAIモデルをGemini 1.5 Flashにアップグレードしたので使ってみた

・関連記事

Googleが高速かつ高性能な軽量AIモデル「Gemini Flash」を発表、Gemini Proの10分の1の価格で性能は同等クラス - GIGAZINE



OpenAIが無料で使えるAIモデル「GPT-4o mini」をリリース、マルチモーダルで画像や音声入力にも対応 - GIGAZINE



MetaがGPT-4超えのAIモデル「Llama 3.1」をリリース - GIGAZINE



1兆のテキストトークン・34億個の画像・PDF・ArXivの論文などを含むオープンソースのデータセット「MINT-1T」をSalesforceが公開 - GIGAZINE



「Made by Google 2024」で発表が期待されるモノまとめ、Pixel 9・新型折りたたみスマホ・Geminiなど盛りだくさん - GIGAZINE



2024年07月26日 10時41分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.