2024年07月05日 12時00分 ゲーム

発売までに22年を要したゲームボーイアドバンス向けソフト「Kien」とは?



カナダのゲームパブリッシャーのIncube8 Gamesが、ゲームボーイアドバンス用ソフト「Kien」をリリースしました。発売までに「22年」を要したというのは、「史上最も発売までに時間がかかったゲームソフト」の過去の記録を大きく塗り替えるものです



Kien, the most-delayed video game in history, released after 22 years | Games | The Guardian

https://www.theguardian.com/games/article/2024/jul/04/kein-the-most-delayed-video-game-in-history-released-after-22-years





2002年にイタリアのゲームデベロッパー「P.M.Studios」によって開発が開始されたKienは、2人の主人公を使って、混沌(こんとん)と化した惑星マルクトで悪と戦うアクションRPGです。以下はKienの紹介ムービーです。



Kien - Official Game Boy Advance Trailer #2 (2024) - YouTube





しかし、開発コストなどの問題から複数のパブリッシャーが販売の中止をP.M.Studiosに対して通告。本作は完成を迎えていたものの、長らく日の目を見ることがありませんでした。P.M.StudiosでCEOを務めていたファビオ・ベルサンティ氏は「Kienをリリースしても、商業的に成功する可能性は低く、販売には気が遠くなるようなハードルがありました」と述べています。



その後、当初5人が在籍していたP.M.Studiosのメンバーは次々と脱退。残されたのはベルサンティ氏ただ1人となりました。







