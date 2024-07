アメリカの食品規制当局が飲料添加物「BVO」の認可を取り消す、日本では2010年に禁止されていた危険な物質

アメリカ食品医薬品局(FDA)が2024年7月3日に、フルーツ味の炭酸飲料などに使われていた「臭素化植物油(Brominated Vegetable Oil:BVO)」という添加物の認可を取り消すことを発表しました。以前、BVOは果汁飲料の安定剤として微量が使用されていましたが、健康被害の懸念などから近年ではほとんどのメーカーが自主的に使用を取りやめていました。 Brominated Vegetable Oil (BVO) | FDA https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/brominated-vegetable-oil-bvo Soda additive “no longer considered safe,” gets long-awaited FDA ban | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2024/07/soda-additive-no-longer-considered-safe-gets-long-awaited-fda-ban/ FDAは、BVOに関する食品添加物規制を撤回した7月3日の発表で、「国立衛生研究所(NIH)と共同で実施した研究で、人の健康に悪影響が生じる可能性があることが判明したため、食品へのBVOの意図的な使用はもはや安全ではないとFDAは判断しました。そこで、食品に添加される成分に関するFDAの規制権限に基づき、今回の措置を執りました」と述べました。 FDAによると、BVOは1920年代から食品に使われ始めた添加物で、1950年代後半から食品安全基準である「一般に安全と認められているもの( Generally Recognized As Safe:GRAS )」に含まれるようになったとのこと。

2024年07月04日 15時00分00秒 in 食, Posted by log1l_ks

