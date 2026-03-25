2026年03月25日 12時37分 ソフトウェア

AppleがiOSおよびiPadOS 26.4をリリース、AIでApple Musicのプレイリストを生成できる新機能「Playlist Playground」＆8種類の新しい絵文字追加など



iOSおよびiPadOS 26.4が2026年3月25日にリリースされました。アップデートにはApple Musicの新機能やアクセシビリティ改善、新しい絵文字の追加など一般ユーザー向けの機能拡張に加え、開発者向けには新しいフレームワークやAPI、セキュリティ機構の強化、不具合修正が含まれ、ユーザー体験の細かな向上と今後の機能拡張に向けた基盤整備の両面が特徴となっています。



About iOS 26 Updates - Apple Support

https://support.apple.com/en-us/123075



iOS & iPadOS 26.4 Release Notes | Apple Developer Documentation

https://developer.apple.com/documentation/ios-ipados-release-notes/ios-ipados-26_4-release-notes



iOSおよびiPadOS 26.4の一般ユーザー向けの変更点として、Apple Musicに「Playlist Playground」と「コンサート」という新機能が追加されました。Playlist Playgroundはユーザーが入力した説明文をもとにAIがプレイリストを自動生成してくれる機能で、タイトルや説明、楽曲リストまで含めて生成されます。ただし、Playlist Playgroundはベータ機能であり、段階的に提供されているとのこと。





「コンサート」はライブラリ内のアーティストが近隣で開催するライブ情報を表示する機能。さらに好みに応じた新しいアーティストの推薦も行います。





また、コントロールセンターから利用できる「ミュージック認識」ではインターネット接続がないオフライン状態でも楽曲を識別し、後で結果を取得できるようになりました。





ホーム画面には睡眠やリラックス、作業向けなどのプレイリストを提供する「アンビエント」ウィジェットが追加されました。





アクセシビリティ面では、画面の明るいフラッシュ効果を抑える設定や、字幕とキャプションの設定に素早くアクセスできる仕組み、アニメーションを軽減する「視差効果を減らす」の信頼性向上、AirPods Max 2への対応が追加されました。また、キーボードの高速入力の精度も向上したとのこと。



さらに絵文字キーボードには歪んだ顔(Distorted Face)、漫画のケンカ煙(Fight Cloud)、バレエダンサー(Ballet Dancer)、ビッグフット(Hairy Creature)、シャチ(Orca)、地滑り(Landslide)、トロンボーン(Trombone)、宝箱(Treasure Chest)という8種類の新しい絵文字が追加されています。



First Look: New Apple Emojis in iOS 26.4 Beta 4

https://blog.emojipedia.org/first-look-new-apple-emojis-in-ios-26-4-beta-4/?utm_source=chatgpt.com





また、「フリーボード」では、画像の生成や編集に関する機能が強化され、アプリ内でより高度なビジュアル制作が行えるようになりました。具体的には、これまで外部アプリに頼っていたような画像の作成や加工をフリーボード上で直接行えるようになり、さらにテンプレートや素材をまとめたプレミアムコンテンツライブラリも追加されています。これにより、アイデア出しや資料作成の段階から作品の完成までを一つのアプリ内で完結できるようになっています。



なお、iOSおよびiPadOS 26.4のアップデートが可能なデバイスは以下の通り。

・iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 17e

・iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e

・iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max

・iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max

・iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max

・iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max

・iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

・iPhone SE(第2世代)

・iPhone SE(第3世代)

・iPad Pro(M4およびM5)

・iPad Pro 12.9インチ(第3世代以降)

・iPad Pro 11インチ(第1世代以降)

・iPad Air(第3世代以降)

・iPad(第8世代以降)

・iPad mini(第5世代以降)



開発者向けにはiOSおよびiPadOS 26.4の新しいSDKが提供され、Xcode 26.4とともにアプリ開発のための機能が拡張されています。





また、Accessory Notifications Frameworkが新たに導入され、アクセサリ連携アプリがシステム通知の転送を受け取れるようになりました。さらにAudioAccessoryKitにより、サードパーティー製オーディオ機器がヘッドホン情報を提供し、自動音声切り替えをサポートできるようになっています。これらの機能は現時点では開発者テスト用途に限定されており、将来的にEU向けに提供予定とされています。



バックグラウンド処理ではBackground Assetsが強化され、オフライン状態でもアセットパックの状態確認が可能となり、最新バージョンのローカル確保も制御できるようになりました。また、アセットダウンロード時のクラッシュや外部HFSメディアの自動マウント不具合、Feedback UIの操作不能問題など複数の不具合が修正されています。



セキュリティとシステム面では、アプリがより強固なメモリ保護を選択できるMemory Integrity Enforcementの完全モードが導入されました。さらに「メッセージ」ではAppleとAndroid間でのRCSエンドツーエンド暗号化のテスト機能が追加されていますが、この機能自体は本リリースには含まれず、将来のバージョンで提供される予定です。



ネットワーク関連ではプロキシ設定時にCFRunLoopSourceオブジェクトがリークする問題が修正され、StoreKitではトランザクションに新たなフィールドが追加されるとともに、バックグラウンド起動時の購入処理不具合が修正されています。



そのほか、SwiftUIにおけるuserActivityの反映不具合やUIKitのキーボード通知未送信問題が修正される一方で、Reality Composerでの書き出し不能や、特定条件下でのアニメーション挙動の不整合といった既知の問題も報告されました。リリースノートでは、メモリエラー検出ツールのAddress SanitizerおよびThread Sanitizerが旧バージョンのXcodeでビルドされた場合にハングする可能性がある点も注意事項として示されています。

