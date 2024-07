中国のAIを巡って欧州地質学会のトップが解雇される事態が発生

・関連記事

中国企業が続々とChatGPTっぽいスタイルの製品を開発中 - GIGAZINE



アリババがChatGPTの50倍以上のパラメーターを持つチャットAI「通义千问(トンギーチェンウェン)」を発表 - GIGAZINE



中国の規制当局がChatGPTのような生成型AIの規制法案を発表、AIが中国共産党への反対を唱えると企業が罪に問われる危険性 - GIGAZINE



Hugging FaceのAIモデルをテストする「Open LLM Leaderboard v2」で中国Qwenのモデルがトップに - GIGAZINE



中国アリババがチャットAI「Qwen-72B」とローカルで音声入力に対応する「Qwen-Audio」をオープンソースで公開 - GIGAZINE

2024年07月03日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.