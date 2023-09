EUで進む「児童の性的虐待コンテンツ検出システム」の義務化の裏には利権団体が群がっているとの指摘

EUの政策執行機関である欧州委員会は2022年5月に、チャットアプリやSNSなどのオンラインサービスプロバイダーに対して、「ユーザーのプライベートメッセージをスキャンして児童の性的虐待コンテンツ(CSAM)を検出する義務」を負わせる規制を提案しました。CSAM検出システムの義務化によって利益を得る非営利団体の存在や活動資金の流れについて、 東南ヨーロッパ のジャーナリストが運営するウェブサイト・ Balkan Insight が報じています。 ‘Who Benefits?’ Inside the EU’s Fight over Scanning for Child Sex Content | Balkan Insight https://balkaninsight.com/2023/09/25/who-benefits-inside-the-eus-fight-over-scanning-for-child-sex-content/

・関連記事

児童の性的虐待を防ぐため「暗号化されたプライベートメッセージのスキャン」を求めるEUの計画に専門家から非難殺到 - GIGAZINE



「EUは児童を性的虐待から守る名目で一般市民を監視しようとしている」という批判 - GIGAZINE



児童の性的虐待防止を名目にオンラインサービスの暗号化を弱体化させる危険性をはらむEUの「チャット規制法」に批判の声 - GIGAZINE



EUの「チャット規制法」でLinuxなどのオープンソースOSが違法化してしまう可能性大 - GIGAZINE



Appleが「iCloudフォトに性的児童虐待の画像がないかをチェックするシステム」の実装を破棄 - GIGAZINE



Appleが児童ポルノ検出ツールの開発を諦めた理由とは? - GIGAZINE



児童ポルノ対策を建前にプライベートな写真やメッセージをのぞき見る「EARN IT法案」に電子フロンティア財団が猛抗議 - GIGAZINE



2023年09月27日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.