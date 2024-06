「日本語の言葉や名前はアフリカのものっぽく聞こえる」と海外の人が感じる理由

日本人が英語やフランス語を学習する際、「r」「l」などの舌を丸める発音が難しかったり、カタカナで発音を正確に表現できないため耳で聞いて再現するのが難しかったりと、習得するのに苦戦することがあります。一方で、アフリカの言語は日本語に近い発音が多く、日本語とアフリカの言語には興味深い音声上の対応関係があると、アメリカのケネソー州立大学でジャーナリズム教授を務めるファルーク・クペロギ氏が見解を述べています。 Japanese Words and Names Sound African. Why? - Notes From Atlanta https://www.farooqkperogi.com/2022/10/japanese-words-and-names-sound-african.html

・関連記事

話す言語によって時間の感覚が変わるという研究結果 - GIGAZINE



外国語で話すと論理的かつ冷静な決断ができるという「外国語効果」とは? - GIGAZINE



世界の見方が変わる5つの言語について - GIGAZINE



「言語を操る能力」は約3000万年前のサルとの共通祖先までさかのぼることが可能 - GIGAZINE



言語の広がりや進化などを物理学者が力学的に分析する「言語物理学」とは? - GIGAZINE

2024年06月22日 12時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.