Amazonプライムビデオで映画「十二人の怒れる男」のサムネイルがAI生成画像になっていて「19人いる」と指摘あり

Just watching that classic movie on Prime Video, 19 Terrifying Men. pic.twitter.com/brUeuvqCPf

Amazonの動画配信サービスで、映画「 十二人の怒れる男 (原題:12 Angry Men)」のサムネイル画像が、作品とは関係ないAI生成の画像になっていることが指摘されています。 XユーザーのAndy Kellyさん: 「Just watching that classic movie on Prime Video, 19 Terrifying Men. https://x.com/ultrabrilliant/status/1798470587230171369 「十二人の怒れる男」は1957年にアメリカで製作された映画で、 陪審制度 で陪審員となった12人の男性が、父親殺しの罪に問われる少年の裁判で評決に至るまでを描いた作品です。映画のほとんどのシーンが「陪審員の12人が評決を下すべく議論し合う密室」で繰り広げられています。 プライムビデオで「十二人の怒れる男」を見たというアンディ・ケリーさんは、プラットフォーム上で使用されている作品のサムネイル画像に問題があることを指摘しています。

2024年06月07日 15時00分00秒 in ソフトウェア, 映画, Posted by logu_ii

