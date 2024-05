「4桁の暗証番号」で最も使われている数字は何なのか？

・関連記事

ランダムな文字列っぽい「ji32k7au4a83」というパスワードが大量のユーザーに使われていた理由とは? - GIGAZINE



「Password1234」などの超単純パスワードがアメリカ政府機関で大量に使われていた - GIGAZINE



2020年に最も使われたパスワードは何だったのか?常連に加えて新顔も登場 - GIGAZINE



「16文字以内で最強のパスワード」は本当に最強のパスワードなのか? - GIGAZINE



iPhoneユーザーがよく使うパスワードトップ10公開、1位は「1234」、2位は「0000」 - GIGAZINE



「使ってはいけないパスワード」トップ50が公開、1位は「123456」で2位は「password」に - GIGAZINE



経営者や管理職も脆弱なパスワードやダサいパスワードを使いがち - GIGAZINE



若い人の方が恐ろしく簡単なパスワードを使う傾向がある - GIGAZINE



「辞書に載っている単語を含めてはいけない」「120日ごとに新しくパスワードを設定すること」などバカげたパスワードのルールを持つサイトを集めた「Dumb Password Rules」 - GIGAZINE



2024年05月24日 07時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.