「問題を指摘する人」に問題があると思い込む心理バイアス「自発的特性転移」が陰謀論を生んでいるという主張

現代社会は気候変動やパンデミック、社会情勢の不安など、さまざまな問題に直面しています。これらの問題について警鐘を鳴らす人々がいる一方で、陰謀論を唱えてそういった警告を無視したり、批判したりする人もいます。なぜ警鐘を鳴らす人が批判されてしまうのかについて、社会心理学者であるジェシカ・ワイルドファイア氏が解説しています。 How Good, Kind, Caring People Became The Bad Guys https://www.okdoomer.io/thebadguys/ ワイルドファイア氏は、自身の母親が統合失調症を患っていたことを告白しています。ワイルドファイア氏の母親は、「CIAが夫をスパイしている」「カテゴリー4のハリケーンが家を襲う」「娘は宇宙人だ」といった妄想に悩まされ、真夜中に自作の爆弾をワイルドファイア氏らの部屋に投げ込もうとしたり、ワイルドファイア氏の弟を誘惑しようとしたりといった奇行に及んだこともあったそうです。 そのうち、ワイルドファイア氏は母親の精神状態が悪化するタイミングがわかるようになりました。そこで、父親と弟に警告したそうですが、父親も弟もワイルドファイア氏の警告に耳を貸さず、それどころかワイルドファイア氏が家族仲を壊そうとしているんじゃないかと考えたとのこと。最終的に母親は家族に暴力を振るったため、警察に逮捕されてしまったそうです。

2024年05月24日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

